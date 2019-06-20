بايرن ليفركوزن يضع الرتوش الأخيرة لضم نجم ريال مدريد

بات نادي باير ليفركوزن الألماني قريبا من التعاقد مع النرويجي مارتن أوديجارد، لاعب ريال مدريد الإسباني، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.



وانتقل أوديجارد إلى ريال مدريد في صيف 2015، ولكنه ظل لاعبا للفريق الرديف حتى تم تصعيده للفريق الأول في 2017، ليخرج في إعارة إلى هيرنيفين الهولندي وفيتيس الهولنديين.



وقالت صحيفة "آس" الإسبانية إن أوديجارد كان قريبا من الانتقال إلى أياكس أمستردام الهولندي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وذلك بناء على رغبة مارك أوفرمارس، المدير الرياضي للنادي.



إلا أن جلسة جمعت أوديجارد بأوفرمارس جعلت الأخير يتراجع عن اهتمامه، ليتدخل نادي باير ليفركوزن الذي أبدى اهتمامه بالتعاقد مع اللاعب لتدعيم صفوف الفريق في الموسم المقبل.



ولن يمانع ريال مدريد في انتقال أوديجارد إلى النادي الألماني، لا سيما وأنه الذي شهد تطور ظهيره الإسباني داني كارفخال، ولكنه لن يوافق سوى على الإعارة أو الشراء مع وضع بند حق الاسترجاع.