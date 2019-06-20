عصابات تهرب 470 طفلًا وشابًا من فيتنام إلى برلين

قالت شرطة برلين اليوم، إن هناك إشارات لفقد أكثر من 470 طفلا وشابا من فيتنام في العاصمة الألمانية برلين منذ عام 2012، إلى أن هؤلاء الأطفال والشباب ينقلون أولا إلى برلين على يد منظمات تهريب قوية التنظيم.



كانت إذاعة برلين براندنبورج أول من أذاع هذا الخبر، وقالت الإذاعة إنها استقصت هذا الأم، وتبين لها أن الكثير من القصر يتم القبض عليهم من قبل شرطة الولاية والشرطة الاتحادية خلال دخولهم البلاد، حيث يوضعون تحت رعاية مكاتب الشباب المختصة.



وقال متحدث باسم الشرطة، إن كثيرا منهم يختفون ثانية بعد وقت قصير من داخل المراكز المسئولة عن تقديم العون للأطفال والشباب، حيث تأتي معظم بلاغات فقدان الأطفال من العاملين بهذه المراكز.



وأكدت شرطة ولاية براندنبورج المجاورة أن 33 طفلا وشابا من أصول فيتنامية اختفوا هناك منذ 2013، معظمهم من الذكور.



وقالت الشرطة الاتحادية في لقاء مع هذه الإذاعة أنه منذ أعوام يتزايد عدد الفيتناميين الداخلين إلى ألمانيا.



وذكرت الشرطة أن المنظمات الدولية الناشطة في تجارة البشر تنقل هؤلاء من موسكو إلى ألمانيا ودول غرب أوروبا عبر دول البلطيق وبولندا، حيث يطالبون بدفع 15 ألف يورو عن كل رأس.



كانت السلطات الألمانية سجلت خلال مداهمات للتفتيش على العمل غير القانوني خلال الأشهر الماضية العديد من الفيتناميين الذين يعملون بصورة غير شرعية في ستوديوهات رعاية الأظافر، منهم أطفال قصر.