القاهرة : الخميس 20 يونيو 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
02:22 م

منذ احتجازه وحتى إطلاق سراحه.. القصة الكاملة لتورط "بلاتيني" في قضية مودنيال قطر
01:01 م

مطار القاهرة يجتاز التفتيش البريطانى

02:39 م

جابر نصار: لا بد أن تكون مصر جزءًا من مبادرة Mission talent العالمية
01:35 م

براتب 2000 جنيه.. 200 فرصة عمل جديدة من "القوى العاملة"
11:46 ص

السيسي ونظيره البيلاروسي يوقعان اتفاقيات تعاون مشترك
11:25 ص

صحيفة سعودية: "الحمدين" اعتاد تشويه الحقائق والتدخل في شئون الدول العربية
08:23 م

مصدر حكومى: طرح الاكتتاب فى الوقف الخيرى للتعليم مطلع يوليو المقبل
09:29 ص

التعليم: تتبع مصدر أسئلة امتحان "الديناميكا" المتداول
10:55 م

ترامب يشكر إسرائيل بعد إطلاق اسمه على مستوطنة في الجولان
07:28 م

طريقك إلى الجنة.. تقرير غربى: مصر أفضل الوجهات السياحية بسبب حضارتها وثقافتها
03:33 م

الحداد لـ "الدستور".. أى بادرة سياسية لن تفلح بليبيا في الوقت الحاضر
10:29 ص

الفلاحين: أزمة الليمون مفتعلة.. وسعره سينخفض لـ 10 جنيهات
عالم
الخميس 20/يونيو/2019 - 07:39 م

عصابات تهرب 470 طفلًا وشابًا من فيتنام إلى برلين

عصابات تهرب 470 طفلًا
وكالات
dostor.org/2679364

قالت شرطة برلين اليوم، إن هناك إشارات لفقد أكثر من 470 طفلا وشابا من فيتنام في العاصمة الألمانية برلين منذ عام 2012، إلى أن هؤلاء الأطفال والشباب ينقلون أولا إلى برلين على يد منظمات تهريب قوية التنظيم.

كانت إذاعة برلين براندنبورج أول من أذاع هذا الخبر، وقالت الإذاعة إنها استقصت هذا الأم، وتبين لها أن الكثير من القصر يتم القبض عليهم من قبل شرطة الولاية والشرطة الاتحادية خلال دخولهم البلاد، حيث يوضعون تحت رعاية مكاتب الشباب المختصة.

وقال متحدث باسم الشرطة، إن كثيرا منهم يختفون ثانية بعد وقت قصير من داخل المراكز المسئولة عن تقديم العون للأطفال والشباب، حيث تأتي معظم بلاغات فقدان الأطفال من العاملين بهذه المراكز.

وأكدت شرطة ولاية براندنبورج المجاورة أن 33 طفلا وشابا من أصول فيتنامية اختفوا هناك منذ 2013، معظمهم من الذكور.

وقالت الشرطة الاتحادية في لقاء مع هذه الإذاعة أنه منذ أعوام يتزايد عدد الفيتناميين الداخلين إلى ألمانيا.

وذكرت الشرطة أن المنظمات الدولية الناشطة في تجارة البشر تنقل هؤلاء من موسكو إلى ألمانيا ودول غرب أوروبا عبر دول البلطيق وبولندا، حيث يطالبون بدفع 15 ألف يورو عن كل رأس.

كانت السلطات الألمانية سجلت خلال مداهمات للتفتيش على العمل غير القانوني خلال الأشهر الماضية العديد من الفيتناميين الذين يعملون بصورة غير شرعية في ستوديوهات رعاية الأظافر، منهم أطفال قصر.

اقرأ أيضًا
منذ يوم

منذ احتجازه وحتى إطلاق سراحه.. القصة الكاملة لتورط "بلاتيني" في قضية مودنيال قطر

منذ يومين

صحيفة سعودية: "الحمدين" اعتاد تشويه الحقائق والتدخل في شئون الدول العربية

منذ 4 أيام

ترامب يشكر إسرائيل بعد إطلاق اسمه على مستوطنة في الجولان

منذ 4 أيام

الحداد لـ "الدستور".. أى بادرة سياسية لن تفلح بليبيا في الوقت الحاضر

منذ 5 أيام

المجلس العسكري بالسودان يؤجل إعلان نتائج تحقيق فض الاعتصام

منذ اسبوع

رئيس الاحتلال الإسرائيلي يدعم "المثليين"

الآن

وفد مجلس الشيوخ الكندي يشيد بجهود مصر في مكافحة الإرهاب

لاعبو الكاميرون يعلنون الإضراب قبل بدء "أمم أفريقيا" بساعات

"العسكري السوداني": حددنا المسؤول عن عملية فض الاعتصام

ترامب: إسقاط إيران طائرة أمريكية دون طيار "خطأ كبير جدًا"

ads
ads
الأكثر قراءة

لاعبو الكاميرون يعلنون الإضراب قبل بدء "أمم أفريقيا" بساعات

منتخب زيمبابوي يهدد بعدم خوض مباراة افتتاح كأس أمم إفريقيا

فيديو.. طرح الأغنية الرسمية لبطولة أمم إفريقيا 2019

الكاميرونى نيانت حكمًا لمباراة مصر وزيمبابوى فى افتتاح أمم إفريقيا

ألبومات الصور

قبل انطلاق الأمم الإفريقية بساعات.. استاد القاهرة يتزين لاستقبال مباراة الافتتاح

صامويل إيتو وموريانتس في مؤتمر la liga‏

مؤتمر صحفي لأحمد أحمد رئيس الكاف

المنتخب يتدرب على الكلية الحربية استعدادا لمواجهة زيمبابوي

رياضة

ثنائية أجارا تقود الكاميرون للدور الثاني بمونديال السيدات

ثنائية أجارا تقود الكاميرون للدور الثاني بمونديال السيدات

الهولندي دومولين يغيب عن سباق فرنسا للدراجات

نجم الساعة

تحدى البلاك ستارز.. كيف يخوض غانا مباريات «أمم إفريقيا»؟

الأكثر قراءة

لاعبو الكاميرون يعلنون الإضراب قبل بدء "أمم أفريقيا" بساعات

منتخب زيمبابوي يهدد بعدم خوض مباراة افتتاح كأس أمم إفريقيا

فيديو.. طرح الأغنية الرسمية لبطولة أمم إفريقيا 2019

الكاميرونى نيانت حكمًا لمباراة مصر وزيمبابوى فى افتتاح أمم إفريقيا

الرئيس نيوز

"الكهرباء" تعلن: وظائف خالية في "مدرسة الضبعة" النووية.. بهذه الشروط

إيقاف العمل في "خزائن" أجهزة المدن الجديدة 10 أيام

شباب "الوفد" يناقشون خطة العمل المستقبلية مع قيادات الحزب

بيان من الخارجية بشأن الإسراع بوتيرة مفاوضات سد النهضة مع إثيوبيا

بالصور.. بائعو "وسط البلد" يستعدون لكأس الأمم بـ"أعلام مصر"

كشكول

للأمهات.. احذري سلوكيات تدمر شخصية طفلك

إعتماد نتيجة دبلومي الخط العربي والتخصص ‏والخط والتذهيب

جامعة الإسكندرية: إنشاء مركز لرصد الشائعات وكشف الحقائق

ورش عمل لمعلمى بنى سويف الأزهرية للتدريب على الحاسب الألى

"الأمير" يتفقد كنترول كلية الشريعة والقانون بـ"دمنهور"

الأمصار

3 دول تستضيف مونديال 2022 بدلا من قطر

مستشار ماكرون يزور إيران لخفض التصعيد في الخليج

فوز تونس والسعودية على البحرين والجزائر في البطولة العربية

إيران تقر بمعاناة اقتصادها: الركود تخطى التوقعات

الجنائية الدولية تطالب السودان بتسليم "البشير" أو محاكمته

مرايا الابداع

أصوات جانبية

الشاعر: أبوالقاسم الشابى

ads
منوعات

فنان كوبي يرسم لوحات تحت سطح البحر

قَصة شعر حوّلت القط إلى "أكورديون"

مقتنيات "لورانس العرب" في مزاد

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ ألمانيا تضع «الناتو» فى مأزق عسكرى بسبب مقاتلاتها

المزيد
الصحة

أفضل الأطعمة النباتية للتخسيس

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎