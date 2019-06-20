"انفانتينو" يصل القاهرة غدًا لافتتاح "الكان" 2019

يصل جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، إلى القاهرة غدا، من أجل حضور افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 بمصر.



ومن المقرر أن ينطلق حفل افتتاح أمم إفريقيا في تمام الثامنة مساء، حيث تغلق أبواب ملعب القاهرة الدولي في تمام السادسة مساء.



وتنطلق المباراة الافتتاحية بين مصر وزيمبابوي في تمام العاشرة مساء عقب الانتهاء من حفل الافتتاح وفقراته الفنية.



ويحضر حفل افتتاح أمم إفريقيا أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الإفريقي، بالإضافة لجياني إنفانتينو وكبار المسئولين بالاتحادين المصري والإفريقي.



وتستضيف مصر بطولة كأس الأمم الإفريقية، بداية من الغد وحتى 19 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخبا للمرة الأولى في تاريخ النهائيات.