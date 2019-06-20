القاهرة : السبت 22 يونيو 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
05:22 م

حبس متهم خطف فتاة وعاشرها جنسيًا لمدة شهر في الطالبية
12:08 م

كيف نجحت مصر في تعزيز علاقة الاتحاد الأفريقي بشركاء التنمية الدوليين
11:30 ص

ضبط 1302 قضية تهرب ضريبي بقيمة 1.7 مليار جنيه
09:36 ص

التعليم: تتبع مصدر أسئلة امتحاني الفيزياء والتاريخ المتداولين
03:57 م

"التنمية المحلية": انتشار القمامة والتكاتك بشوارع المحلة الكبرى
10:56 ص

مدة سريان رخصة ظهور رجال الدين بوسائل الإعلام في القانون الجديد
02:22 م

منذ احتجازه وحتى إطلاق سراحه.. القصة الكاملة لتورط "بلاتيني" في قضية مودنيال قطر
01:01 م

مطار القاهرة يجتاز التفتيش البريطانى

02:39 م

جابر نصار: لا بد أن تكون مصر جزءًا من مبادرة Mission talent العالمية
01:35 م

براتب 2000 جنيه.. 200 فرصة عمل جديدة من "القوى العاملة"
11:46 ص

السيسي ونظيره البيلاروسي يوقعان اتفاقيات تعاون مشترك
11:25 ص

صحيفة سعودية: "الحمدين" اعتاد تشويه الحقائق والتدخل في شئون الدول العربية
الخميس 20/يونيو/2019 - 07:37 م

عبدالرحيم طايع يكتب: أحزان المخرج الكبير جمال عبدالحميد

عبدالرحيم طايع يكتب:
dostor.org/2679360

لم يكن رمضان الفائت القريب ذا مائدة درامية مشبعة، كان ينقصه نَفَس عظيم كنَفَس المخرج الكبير جمال عبدالحميد، هو الذى تحول للتأمل الرحب العميق بعد أن تخطته الدراما بمعنى ما منذ آخر أعماله فى 2013، فخسرت نفسها وكسب هو نفسه، ومكث فى صومعته، يخرج مشهده البطولى المنفرد الجميل كفيلسوف باهر أو كصوفى عارف أو كناقد فذ.
حتى الساعة لا أكاد أصدق أنه لا يعمل وهو قادر على العمل.. ولا أدرى كيف نسيه زمان هو فى أشد الحاجة إلى عقله ووجدانه وجهده ومواهبه الجمة العبقرية؟ لكن لا يوصف صبره ورضاه فى بيته، على الرغم من الأحزان التى تجلل صدره وعينيه، وأوضح أسبابها جحود الآخرين إياه، والتى قد يسهل أن يلحظها راصد نبيه نبيل، لكنه يكتب كثيرًا عن أصدقائه الراحلين، يكتب عنهم على الدوام فى صفحته الشخصية بالفيسبوك تواقًا إليهم صادقًا فى رثائهم، هكذا كمن يجد لأحزانه الشخصية موضعًا أسمى، أو كمن يفتقد الفن الأغلى فى افتقاده لهؤلاء الأصدقاء القمم من رفاق المشوار الطويل: الموسيقار عمار الشريعى، الشاعر سيد حجاب، المصور محسن نصر، الممثل سعيد عبدالغنى، الممثل محمود الجندى، وغيرهم كثيرون وكثيرون من القامات الشاهقة.. وفى مقام الموت، بالمناسبة، لا يغفل وفاؤه عن ذكر فنى بسيط لقى ربه، ولا فنان شاب ولا أحد من الوسط فى المطلق، سيما لو كان الموهوب الراحل حقيقيًا فى موهبته ومن قبلها إنسانيته، وليس شرطًا أن يكونا قد عملا معًا.
هل يصح أن يكون لدينا جمال عبدالحميد ونترك يديه المبسوطتين بالسلام والمحبة والإبداع البديع الرائع؟.. أن تكون لدينا هذه القيمة ونهدرها؟.. أن يكون لدينا هذا الأمل العظيم وندعى أننا بلا أمل؟.. ما أشد تفريطنا فيمن لا يصح أن نهمل التفاتة من عينيه إلى الآفاق البعيدة، ففى مثلها شىء ثمين كامن حتى لو كانت عابرة.. ما أشد حماقتنا.
رمضان ومخرجنا الكبير صديقان حميمان، فقد أذيعت أبرز أعماله فى الشهر الكريم، لم يتعمد اختيار التوقيت الحاشد المهم فيما أظن حتى لو جرى تصوير أعماله أحيانًا فى محيط الشهر، لكن الذين يملكون خطط العرض كانوا يعلمون أنه الرقم الأول والحصان الرابح، فكانوا يحرصون على تواجد أعماله فى الشهر، وخلق المساحات الزمنية الأهم لها فيه.
لم يكن جمال عبدالحميد «68 عامًا الآن» مخرجًا كبيرًا للدراما فحسب، لكنه أخرج للمسرح وأخرج الفوازير، وأدى أدوارًا تمثيلية وعمل مونتيرًا ومصمم جرافيك ونفذ مقدمات ونهايات أعمال درامية خالدة لن تسقط من الذاكرة أبدًا مهما فاتت الأوقات.
«الثراء الباذخ» يصلح كعنوان فخم شارح لمجده، الثراء الفنى المعنوى طبعًا فلا حديث عن المال إزاء رجل أثقل من أموال الدنيا كلها بلا مبالغة، ولا يصلح «سوء الحظ» عنوانًا له لو كنا نقدر مبدعينا تقديرًا صائبًا، فالحظ السيئ هو حظ من باعوه لا حظه هو.. حظ من تخلوا عنه وتجاهلوا عطاءه الفريد فساءت حظوظهم إلى القيامة مهما خدعهم حسنها المؤقت.
قدم مخرجنا الكبير للدراما المصرية خدمات جليلة، أهمها كونه من أبرز الذين جعلوها محط أنظار مصر والعالم العربى، منحوها زهوها ورفعتها وحميميتها الآسرة، أما الأسماء التى قدمها للجماهير وصار أكثرها نجومًا فيما بعد فلا مجال لذكرها لفرط امتلاء القائمة وتركيزى عليه لا عليها.
لم يكن مخرجنا تقليديًا بالمعنى الذى يناقض التطور البتة، لكنه كان من المتمسكين بالقديم تمسكًا سلسًا واعيًا لا ينفى الجديد ولا يرفض أساليبه، وكانت إمكانياته الفردية العالية تمكنه من القفز إلى الأمام بسهولة، فكان، لمن تابعوه مدققين، فى كل عمل يعمله يضيف إضافات عميقة عن السابق له، ولعل الدارسين المتخصصين، وأخص الموضوعيين بالذات، يكونون أقدر على إحصائها والإشارة الجامعة إليها.
أنا لا أطالب المنتجين هنا بالتوجه السريع إليه معتذرين مطأطئى الرءوس، ولا هو فى اعتقادى ينتظر منهم اعتذارًا ذليلًا ولو كان يستحقه، ولكنه يريد السؤال الحميم المتواصل عن أحواله بلا شك، واحترام التاريخ والرموز، ورقى العلاقات ونقاءها.
إننى أطالب بالعودة إليه فقط.. إلى نزول بحره العميق الزاخر من الأول ومحاولة حصد لآلئه النادرة مرة ثانية.. له العمر الطويل والشكر الجزيل!

اقرأ أيضًا
منذ حوالي 3 ساعات

حبس متهم خطف فتاة وعاشرها جنسيًا لمدة شهر في الطالبية

منذ حوالي 8 ساعات

كيف نجحت مصر في تعزيز علاقة الاتحاد الأفريقي بشركاء التنمية الدوليين

منذ حوالي 9 ساعات

ضبط 1302 قضية تهرب ضريبي بقيمة 1.7 مليار جنيه

منذ حوالي 11 ساعة

التعليم: تتبع مصدر أسئلة امتحاني الفيزياء والتاريخ المتداولين

منذ يوم

"التنمية المحلية": انتشار القمامة والتكاتك بشوارع المحلة الكبرى

منذ يوم

مدة سريان رخصة ظهور رجال الدين بوسائل الإعلام في القانون الجديد

الآن

الجميلات هن المشجعات".. الدستور «نيوز ليتر 43» نشرة أسبوعية لتحليل بيانات الحكومة

مدرب نيجيريا: محمد صلاح أفضل لاعب إفريقي حاليًا

تقديم الخدمة العلاجية لـ101 حالة من مشجعي الأمم الإفريقية

انطلاق المشاورات المصرية الروسية بين وزيرى الدفاع والخارجية

ads
ads
الأكثر قراءة

استطلاع: أعضاء برشلونة يرفضون عودة نيمار

ترامب: العمل العسكري ضد إيران ما زال مطروحًا

كهربا يرد على قرارات رئيس الزمالك برسالة عبر "فيس بوك"

ضاحي خلفان: قطر على استعداد لخيانة الجميع.. ومهمتها إفشال الاجتماعات العربية

ألبومات الصور

"أمم أفريقيا" فى عزبة صلاح الدين بالقليوبية

حفل الفنان محمود الليثي في الجامعة الأمريكية

في 50 صورة..ملخص الشوط الأول لمنتخب مصر أمام زيمبابوي بكان 2019

60 صورة من الحفل العالمي لافتتاح بطولة أمم أفريقيا 2019

رياضة

مدرب الكونغو الديمقراطية: نستحق الخسارة وأوغندا فريق رائع

توقيع عقد مشاركة الإسماعيلي والاتحاد في كأس محمد السادس للأندية العربية

البعثة الإعلامية لأوغندا تشيد بالفوز على الكونغو

نجم الساعة

ميريل ستريب تطفئ شمعتها السبعين اليوم (صور)

الأكثر قراءة

استطلاع: أعضاء برشلونة يرفضون عودة نيمار

ترامب: العمل العسكري ضد إيران ما زال مطروحًا

كهربا يرد على قرارات رئيس الزمالك برسالة عبر "فيس بوك"

ضاحي خلفان: قطر على استعداد لخيانة الجميع.. ومهمتها إفشال الاجتماعات العربية

الرئيس نيوز

"محلية النواب" تدعو لوضع لوائح منظمة لمشاريع المحافظات

الموازنة الجديدة تثير جدلا في "النواب".. ووزير المالية: "احنا بنزق فيها"

لماذا ألغى ترامب "ضربة انتقامية" ضد إيران بعد إسقاط الطائرة الأمريكية؟

الخلافات حول قانون نقابة المحامين تشعل "تشريعية النواب"

نقيب الصحفيين الموريتانيين لـ"الرئيس نيوز": الانتخابات الرئاسية ستشهد لأول مرة تداولاً للسلطة

كشكول

الجامعات تكشف عن أعداد طلابها الجدد بالعام الدراسي الجديد

إنشاء أول قسم للذكاء الصناعى بالحاسبات والمعلومات بقنا

نتيجة الثانوية الأزهرية 2019.. طلاب الأدبى يحصلون على أقل نسب نجاح بالمواد الشرعية

رسميا.. الإثنين إعلان نتيجة الصف الأول الثانوي

"المخاض" يفاجئ طالبة ثانوية عامة داخل اللجنة بكفر الشيخ

الأمصار

ترامب: الاتفاق النووي منح إيران 150 مليار دولار

اليمن يوقف استيراد النفط من 3 موانئ عربية

رسميًا.. روسيا توسع حدودها الجغرافية

أكثر من 1000 شخص يتظاهرون ضد الإرهاب اليميني بألمانيا

تشكيل منتخبي الكونغو الديمقراطية وأوغندا في مباراتهما الأولى بكأس الأمم الإفريقية

مرايا الابداع

كبسولة الأحلام المخبأة

جبل الحكايات

ads
منوعات

5 فواكه سحرية لعلاج الصلع

دراسة تدحض اعتقادا شائعا حول فيتامين (D)

حملة عالمية تستهدف العملات الرقمية لمكافحة غسيل الأموال

مقالات الرأي
د. منى حلمى

​ مونديال الكرة ومونديال الشِعر

ماجد حبته

​ النصب بقناع الوزير!

ماجد حبته

​ سيـ«عملوها الرجّالة» لثامن مرة

بسنت حسن

​ قماشتى المفضلة

المزيد
الصحة

7 أطعمة تقوّي المناعة خلال الصيف

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎