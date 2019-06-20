عبدالرحيم طايع يكتب: أحزان المخرج الكبير جمال عبدالحميد

لم يكن رمضان الفائت القريب ذا مائدة درامية مشبعة، كان ينقصه نَفَس عظيم كنَفَس المخرج الكبير جمال عبدالحميد، هو الذى تحول للتأمل الرحب العميق بعد أن تخطته الدراما بمعنى ما منذ آخر أعماله فى 2013، فخسرت نفسها وكسب هو نفسه، ومكث فى صومعته، يخرج مشهده البطولى المنفرد الجميل كفيلسوف باهر أو كصوفى عارف أو كناقد فذ.

حتى الساعة لا أكاد أصدق أنه لا يعمل وهو قادر على العمل.. ولا أدرى كيف نسيه زمان هو فى أشد الحاجة إلى عقله ووجدانه وجهده ومواهبه الجمة العبقرية؟ لكن لا يوصف صبره ورضاه فى بيته، على الرغم من الأحزان التى تجلل صدره وعينيه، وأوضح أسبابها جحود الآخرين إياه، والتى قد يسهل أن يلحظها راصد نبيه نبيل، لكنه يكتب كثيرًا عن أصدقائه الراحلين، يكتب عنهم على الدوام فى صفحته الشخصية بالفيسبوك تواقًا إليهم صادقًا فى رثائهم، هكذا كمن يجد لأحزانه الشخصية موضعًا أسمى، أو كمن يفتقد الفن الأغلى فى افتقاده لهؤلاء الأصدقاء القمم من رفاق المشوار الطويل: الموسيقار عمار الشريعى، الشاعر سيد حجاب، المصور محسن نصر، الممثل سعيد عبدالغنى، الممثل محمود الجندى، وغيرهم كثيرون وكثيرون من القامات الشاهقة.. وفى مقام الموت، بالمناسبة، لا يغفل وفاؤه عن ذكر فنى بسيط لقى ربه، ولا فنان شاب ولا أحد من الوسط فى المطلق، سيما لو كان الموهوب الراحل حقيقيًا فى موهبته ومن قبلها إنسانيته، وليس شرطًا أن يكونا قد عملا معًا.

هل يصح أن يكون لدينا جمال عبدالحميد ونترك يديه المبسوطتين بالسلام والمحبة والإبداع البديع الرائع؟.. أن تكون لدينا هذه القيمة ونهدرها؟.. أن يكون لدينا هذا الأمل العظيم وندعى أننا بلا أمل؟.. ما أشد تفريطنا فيمن لا يصح أن نهمل التفاتة من عينيه إلى الآفاق البعيدة، ففى مثلها شىء ثمين كامن حتى لو كانت عابرة.. ما أشد حماقتنا.

رمضان ومخرجنا الكبير صديقان حميمان، فقد أذيعت أبرز أعماله فى الشهر الكريم، لم يتعمد اختيار التوقيت الحاشد المهم فيما أظن حتى لو جرى تصوير أعماله أحيانًا فى محيط الشهر، لكن الذين يملكون خطط العرض كانوا يعلمون أنه الرقم الأول والحصان الرابح، فكانوا يحرصون على تواجد أعماله فى الشهر، وخلق المساحات الزمنية الأهم لها فيه.

لم يكن جمال عبدالحميد «68 عامًا الآن» مخرجًا كبيرًا للدراما فحسب، لكنه أخرج للمسرح وأخرج الفوازير، وأدى أدوارًا تمثيلية وعمل مونتيرًا ومصمم جرافيك ونفذ مقدمات ونهايات أعمال درامية خالدة لن تسقط من الذاكرة أبدًا مهما فاتت الأوقات.

«الثراء الباذخ» يصلح كعنوان فخم شارح لمجده، الثراء الفنى المعنوى طبعًا فلا حديث عن المال إزاء رجل أثقل من أموال الدنيا كلها بلا مبالغة، ولا يصلح «سوء الحظ» عنوانًا له لو كنا نقدر مبدعينا تقديرًا صائبًا، فالحظ السيئ هو حظ من باعوه لا حظه هو.. حظ من تخلوا عنه وتجاهلوا عطاءه الفريد فساءت حظوظهم إلى القيامة مهما خدعهم حسنها المؤقت.

قدم مخرجنا الكبير للدراما المصرية خدمات جليلة، أهمها كونه من أبرز الذين جعلوها محط أنظار مصر والعالم العربى، منحوها زهوها ورفعتها وحميميتها الآسرة، أما الأسماء التى قدمها للجماهير وصار أكثرها نجومًا فيما بعد فلا مجال لذكرها لفرط امتلاء القائمة وتركيزى عليه لا عليها.

لم يكن مخرجنا تقليديًا بالمعنى الذى يناقض التطور البتة، لكنه كان من المتمسكين بالقديم تمسكًا سلسًا واعيًا لا ينفى الجديد ولا يرفض أساليبه، وكانت إمكانياته الفردية العالية تمكنه من القفز إلى الأمام بسهولة، فكان، لمن تابعوه مدققين، فى كل عمل يعمله يضيف إضافات عميقة عن السابق له، ولعل الدارسين المتخصصين، وأخص الموضوعيين بالذات، يكونون أقدر على إحصائها والإشارة الجامعة إليها.

أنا لا أطالب المنتجين هنا بالتوجه السريع إليه معتذرين مطأطئى الرءوس، ولا هو فى اعتقادى ينتظر منهم اعتذارًا ذليلًا ولو كان يستحقه، ولكنه يريد السؤال الحميم المتواصل عن أحواله بلا شك، واحترام التاريخ والرموز، ورقى العلاقات ونقاءها.

إننى أطالب بالعودة إليه فقط.. إلى نزول بحره العميق الزاخر من الأول ومحاولة حصد لآلئه النادرة مرة ثانية.. له العمر الطويل والشكر الجزيل!