مقتل اثنين وإصابة 19 في احتجاجات مناهضة للحكومة بهندوراس

قتل شخصان وأصيب 19 شخصا في احتجاجات في تيجوكيجالبا، عاصمة هندوراس، حيث يطالب المتظاهرون باستقالة الرئيس خوان أورلاندو هيرنانديز.



وصل الضحايا الذين أصيب 17 منهم بطلقات نارية إلى المستشفى الجامعي بعد منتصف الليل، حسبما أعلن المستشفى اليوم الخميس.



وتوفى أحدهم 29 عاما بعد إصابته برصاصة في الرأس. وتوفى آخر يبلغ 38 عاما جراء إصابات ناتجة عن الطعن.



وذكرت صحيفة "ال هيرالدو" أن المتظاهرين نصبوا حواجز مشتعلة عند بعض الطرق في تيجوكيجالبا.



وأعلنت بعض الجامعات تعليق الدراسة، بينما دعا هيرنانديز إلى اجتماع لمجلس الدفاع والأمن -وهو أعلى هيئة منوطة بالأمن وسياسة الدفاع- لبحث كيفية التعامل مع الأزمة.



وقال الرئيس في تغريدة: "دولة هندوراس ملتزمة بأن تضمن للشعب حماية سلامته وتمتعه بحقوقه مثل حرية الحركة وحماية الممتلكات العامة وما هو أكثر".

