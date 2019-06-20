مديرة «سوق السفر العربية»: الرحلات البريطانية والروسية تعود إلى شواطئ مصر قريبًا

- دانييل كورتيس توقعت أن يزيد افتتاح المتحف الكبير من الحركة الوافدة

توقعت مديرة معرض سوق السفر العربية فى الشرق الأوسط، دانييل كورتيس، استئناف الرحلات الجوية السياحية من المملكة المتحدة وروسيا إلى منتجعات البحر الأحمر فى مصر قريبًا، مشيرة إلى أن افتتاح المتحف المصرى الكبير فى 2020 سيساعد بشكل مباشر على زيادة الحركة السياحية إلى مصر.

وقالت فى حوارها مع «الدستور»، إن الدراسات التى أجراها المعرض توقعت أن يبلغ حجم الاستثمار فى قطاع السياحة المصرى 4.2 مليار دولار خلال العام الجارى، وأن يقفز إجمالى إيرادات قطاع السياحة فى مصر إلى 16.5% على أساس سنوى مركب بين عامى 2018 و2022، متفوقًا على قطاع الأعمال.

■ ماذا عن دراسات المعرض حول زيادة الحركة السياحية إلى مصر؟

- السوق السياحية المصرية تشهد انتعاشة غير مسبوقة بعد سنوات مليئة بالأحداث السياسية التى أثرت سلبًا على السياحة، ولكن اليوم- حسب الإحصائيات الصادرة من المعرض والاستقرار الذى تشهده مصر- فمن المتوقع أن يرتفع عدد السياح العرب الذين يزورون مصر إلى 2.23 مليون زائر بحلول عام 2022، بعد أن كان 1.49 مليون زائر عام 2018، بزيادة تقترب من 50%، وتأتى السعودية فى المركز الأول كأكبر دولة تصدر سياحة عربية لمصر.

■ ما رأيك فى قرارات بعض الدول بمنع رعاياها من زيارة مقاصد معينة بالشرق الأوسط؟

- لا بد أن نعترف بأن هذه القرارات تستند إلى عوامل سياسية أو اقتصادية، لكننى أرى أن هذه الدول تتخذ قرارات ضد رغبات مواطنيها، لذا فإن هذا الأمر سيتغير مع الوقت، فمن المتوقع أن تُستأنف الرحلات الجوية المباشرة من المملكة المتحدة وروسيا إلى منتجعات البحر الأحمر فى مصر قريبًا، وذلك لأن الدولة المصرية تمتلك منتجعات سياحية متنوعة قادرة على جذب السياح إليها، وهو ما يبدد مخاطر الاعتماد على سوق سياحية واحدة فقط.

ومن المعروف أن من أكثر الدول التى يحرص مواطنوها على زيارة مصر منذ زمن بعيد، هى ألمانيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا، وهى من أكبر الدول المصدرة للسياحة.

■ ما الذى توقعته الدراسات حول الاستثمار السياحى فى مصر؟

- توقعت الدراسات أن يبلغ حجم الاستثمار فى قطاع السياحة المصرى 4.2 مليار دولار، أى ما يعادل 75 مليار جنيه مصرى خلال هذا العام، بزيادة نسبتها 25% عن عام 2018.

يأتى ذلك فى الوقت الذى تسعى فيه مصر إلى مواكبة الطفرة الحالية فى السياحة الترفيهية، ومن المتوقع أن يقفز إجمالى إيرادات قطاع السياحة المصرى إلى 16.5% على أساس سنوى مركب، بين عامى 2018 و2022، متفوقًا على قطاع الأعمال.

وقد وصل حجم الإنفاق فى القطاع الترفيهى، خلال عامى 2017 و2018، إلى 13.79 مليار دولار، و16.67 مليار دولار على التوالى، فى حين بلغ إجمالى الإنفاق فى قطاع الأعمال 1.93 مليار دولار، و2.36 مليار دولار خلال الفترة ذاتها.

وشكّلت إيرادات قطاع الترفيه عام 2018 ما نسبته 87٪ من إجمالى الإنفاق فى القطاع السياحى، ونتوقع أن يستمر هذا النمو بالتزامن مع الاستثمار فى مناطق الجذب السياحى الجديدة، التى تم الكشف عنها مؤخرًا من قبل الحكومة وشركات القطاع الخاص، والتى تشمل تطوير مطارات جديدة وعدد من الفنادق ومنتجعات البحر الأحمر، مثل شرم الشيخ والغردقة.

■ ستفتتح مصر أكبر متحف للآثار قريبًا.. كيف يمكن استثمار هذا الحدث؟

- مصر من الدول المهمة سياحيًا ونحرص على مشاركتها دائمًا فى فعاليات سوق السفر العربية، وأرى أن افتتاح المتحف المصرى الكبير سيساعد بشكل مباشر على زيادة الحركة السياحية فى مصر.

وأرى أنه من الضرورى أن تهتم مصر ببعض العناصر الجاذبة للسياحة لاستثمار هذا الحدث الكبير وغيره، مثل توفير طيران منخفض التكاليف ومرونة العملة.

■ ما توقعاتِك بشأن مستقبل السياحة فى الشرق الأوسط ومدى تأثير التكنولوجيا على القطاع؟

- يواجه صناع السياحة فى العالم حاليًا تحديات كثيرة، أهمها ضرورة الاستفادة من التكنولوجيا، التى أصبحت المحرك الأساسى لتطوير قطاع السياحة، بعد أن أحدثت ثورة حقيقية، فالكثير من السياح أصبحوا يفضلون رؤية الفنادق وخدماتها والحجز عبر الإنترنت وعدم اللجوء إلى منظمى الرحلات.

وحسب الإحصائيات، فإن نحو ٥٠٪ من راغبى السفر حول العالم يستخدمون الإنترنت حاليًا؛ لتحديد وجهاتهم السياحية، ولهذا تسعى الفنادق على مستوى العالم فى الوقت الراهن إلى التأقلم مع هذه التكنولوجيا، وخلال السنوات الخمس المقبلة سيتم الاعتماد على الذكاء الاصطناعى والتكنولوجيا بقطاع السياحة. وتعتبر دبى من الدول السباقة فى تطبيق التكنولوجيا الحديثة، ليس على مستوى استخدام الإنترنت فى جذب السياح فقط، بل أصبحت تستعين بالروبوتات لخدمة السائحين فى الفنادق. لذلك لا بد من التفكير بشكل حديث واستخدام الذكاء الاصطناعى والتطبيقات والتقنيات الجديدة.

■ ماذا عن أهم الدول المصدرة للسياحة للشرق الأوسط.. وأكثرها إنفاقًا؟

- أكثر 5 دول تصدر السياحة للشرق الأوسط هى المملكة المتحدة والصين وروسيا والهند والمملكة العربية السعودية، والمفاجأة هذا العام أن السائح الصينى هو الأكثر إنفاقًا فى الشرق الأوسط.

كما تصدر أوروبا عددًا كبيرًا من السياح إلى الشرق الأوسط، خاصة إلى مصر، إذ تشير التقديرات إلى أن عدد السياح الأوروبيين القادمين إلى مصر سيزيد من 6.2 مليون سائح عام 2018 إلى 9.1 مليون سائح عام 2022، وذلك حسب الأرقام الصادرة عن «كوليرز إنترناشونال» شريك الأبحاث الرسمى لسوق السفر العربية، والتى أظهرت بياناتها أن نمو عدد الزوار من الشرق الأوسط إلى مصر هو الأعلى على الإطلاق بنسبة 11% على أساس معدل نمو سنوى مركب.

■ هل ساعدت التأشيرة الإلكترونية فى زيادة حركة السياحة بالدول التى طبقتها؟

- نستطيع أن نؤكد أن الدول التى قدمت بعض التسهيلات فى زياراتها، مثل التأشيرة الإلكترونية، نجحت بالفعل فى زيادة الحركة السياحية الوافدة لها، والدليل على ذلك أن الإمارات العربية المتحدة استطاعت مؤخرًا منح السائحين الروس تأشيرة زيارة عند وصولهم للمطار، ورغم أن الروس يعشقون السياحة الشاطئية، لكنهم حرصوا على زيارة الإمارات والتعرف عليها كوجهة سياحية جديدة. وهناك بعض الدول التى انتهجت نهج الإمارات نفسه، مثل السعودية، لذلك لا بد للدول صاحبة التاريخ السياحى أن تتبع كل وسائل التسهيلات لجذب حركة سياحية أكبر، وأن تفعل نظام التأشيرة الإلكترونية لأنها ستستفيد بشكل كبير.

■ كيف يتم جذب أنواع جديدة من السياح؟

- تنجح الدول فى جذب أنواع جديدة من السياح عبر تسويق منتجاتها السياحية بالشكل المناسب، وتقديم تجربة السفر إليها كمغامرة، فالسائحون الصينيون مثلًا- خاصة الشباب- أصبح لديهم شغف دائم بزيارة منطقة الخليج، وهناك سياح يبحثون عن مناطق ووجهات سياحية جذابة غير معروفة، بدافع الاستكشاف وخوض تجارب خاصة، بما يتيح لهم مشاركتها مع أصدقائهم على وسائل التواصل الاجتماعى، وهذا أمر مهم للغاية فى الوقت الحالى.