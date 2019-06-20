تركيا توسع أعمال التنقيب عن الغاز الطبيعي قبالة قبرص

أعلن وزير الطاقة التركي فاتح دونماز اليوم الخميس، أن تركيا أرسلت سفينة تنقيب ثانية على مدار فترة ثلاثة أشهر للتنقيب عن الغاز الطبيعي قبالة شبه جزيرة كارباس بقبرص.



وقال دونماز خلال مراسم توديع للسفينة ياووز في ولاية كوجالي الواقعة على بعد نحو مئة كيلومتر شرق إسطنبول: "هدفنا الوحيد هو التنقيب عن مصادر الهيدروكربون في البحر المتوسط واستغلاله في خدمة شعبنا".



يشار إلى أن " ياووز" هي ثان سفينة بعد الفاتح التي تنطلق في أنشطة تنقيب في المياه حول قبرص العضوة في الاتحاد الأوروبي.

ولم توافق نيقوسيا على أعمال التنقيب.



وأحيت هذه القضية التوترات القديمة في جنوب شرق البحر المتوسط. وجزيرة قبرص منقسمة منذ 1974 إلى الجنوب ذات الأغلبية اليونانية والشمال التركي الذي لا يعترف بسيادته سوى أنقرة.



وقبرص عضو بالاتحاد الأوروبي منذ 2004، التي لا تعترف بها تركيا.



وحذر دونماز القبارصة اليونانيين و"عناصر من خارج المنطقة" من المشاركة في خطط غير قانونية والإحجام عن مواصلة "الأوهام" التي لن تسفر عن نتائج.



وقال الاتحاد الأوروبي أمس الأول الثلاثاء إنه مستعد لاتخاذ إجراءات ضد تركيا التي تجري أعمال تنقيبية على بعد 60 كيلومترا من غرب الجزيرة، في منطقة تعد جزءا من المنطقة الاقتصادية الحصرية لقبرص.

ويدعو الاتحاد الأوروبي أنقرة منذ 2018 لوقف هذه الأعمال.



وقالت تركيا في مايو إنها تعتبر أنشطتها في البحر المتوسط شرعية بموجب القانون الدولي.



ويعتقد الخبراء أن هناك 227 مليار متر مكعب تقريبا من رواسب الغاز الطبيعي تحت البحر الواقعة قبالة سواحل قبرص.