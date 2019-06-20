القاهرة : الخميس 20 يونيو 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
02:22 م

منذ احتجازه وحتى إطلاق سراحه.. القصة الكاملة لتورط "بلاتيني" في قضية مودنيال قطر
01:01 م

مطار القاهرة يجتاز التفتيش البريطانى

02:39 م

جابر نصار: لا بد أن تكون مصر جزءًا من مبادرة Mission talent العالمية
01:35 م

براتب 2000 جنيه.. 200 فرصة عمل جديدة من "القوى العاملة"
11:46 ص

السيسي ونظيره البيلاروسي يوقعان اتفاقيات تعاون مشترك
11:25 ص

صحيفة سعودية: "الحمدين" اعتاد تشويه الحقائق والتدخل في شئون الدول العربية
08:23 م

مصدر حكومى: طرح الاكتتاب فى الوقف الخيرى للتعليم مطلع يوليو المقبل
09:29 ص

التعليم: تتبع مصدر أسئلة امتحان "الديناميكا" المتداول
10:55 م

ترامب يشكر إسرائيل بعد إطلاق اسمه على مستوطنة في الجولان
07:28 م

طريقك إلى الجنة.. تقرير غربى: مصر أفضل الوجهات السياحية بسبب حضارتها وثقافتها
03:33 م

الحداد لـ "الدستور".. أى بادرة سياسية لن تفلح بليبيا في الوقت الحاضر
10:29 ص

الفلاحين: أزمة الليمون مفتعلة.. وسعره سينخفض لـ 10 جنيهات
محافظات
الخميس 20/يونيو/2019 - 06:27 م

محافظ المنيا يحيل مخالفات مخبز آلي للنيابة الإدارية

محافظ المنيا يحيل
أ ش أ
dostor.org/2679240

أحال محافظ المنيا قاسم حسين، عددا من المخالفات التي شابت أعمال تشغيل المخبز الآلي التابع للوحدة المحلية لمركز ابوقرقاص للنيابة الإدارية للتحقيق فيها.

وقال محافظ المنيا -في بيان اليوم الخميس- إن تقرير الاحالة الذي أعدته الإدارة العامة للتفتيش المالي والإداري ومكتب المتابعة، تضمن وجود مخالفات شابت أعمال تشغيل المخبز الآلي بأبوقرقاص، حيث أسفر الفحص عن حرمان الوحدة المحلية من مبلغ 105 آلاف و211 جنيها فرق عدد 350 ألفا و705 أرغفة بين ما تم إنتاجه فعلا، وما تم إنتاجه وبيعه بمعرفة المنظومة، مما يعد اهدارًا للمال العام، بالإضافة إلى تراخى إدارة تموين أبوقرقاص في التفتيش والمتابعة الدورية خلال فترة عمل المخبز.

وكلف المحافظ رئيس الوحدة المحلية لمركز أبوقرقاص ومدير مديرية التموين بسرعة اتخاذ اللازم نحو إعادة تشغيل المخبز الآلي، مؤكدا تكثيف الحملات التفتيشية والمتابعة الدورية وكشف جميع المخالفات بكافة القطاعات الخدمية لحقيق الانضباط والوقوف على كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، ومشددًا على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والرادعة حيال كل فاسد أو مقصر أو متخاذل في تأدية واجبه الوظيفي.

وفي سياق متصل، تمكنت مديرية التموين بالمنيا بالتعاون مع الوحدة المحلية لمركزملوى، من تحرير25 قضية تموينية متنوعة ضد المخابز المخالفة بـ5 قرى تابعة للمركز وهي (قرية إبشادات - قرية هور -قرية جعوير -قرية حمدى -قرية البراجيل)، وذلك خلال عدد من الحملات التموينية والتفتيشية المكبرة التي نظمتها المديرية بالتعاون مع الوحدة المحلية والجهات المعنية تنفيذًا لتعليمات المحافظ.

ومن جانبه قال عصام عبدالغنى رئيس المركز، إن الحملات أسفرت عن تحرير 22 قضية فى مجال متابعة المخابز البلدية تنوعت ما بين (نقص بالوزن - إنتاج خبزغير مطابق للمواصفات - عدم نظافة أدوات العجن - عدم وجود ميزان حساس - عدم الإعلان عن مواعيد التشغيل)، بالإضافة إلى تحرير3 محاضر نقص دقيق.

الآن

للمرة الأولي منذ المقاطعة.. توقف الصادرات المصرية لقطر وانخفاضها 100%

"التخطيط" تكشف.. 10 ضوابط لاستحقاق موظفي الدولة الترقيات الجديدة

المجلس العسكرى السودانى يعفى النائب العام من منصبه

الأنفاق: 98% نسبة العمالة المصرية في تنفيذ مترو مصر الجديدة

ads
ads
الأكثر قراءة

لاعبو الكاميرون يعلنون الإضراب قبل بدء "أمم أفريقيا" بساعات

نجم ريال مدريد السابق ينصح محمد صلاح بالانضمام للدوري الإسباني

الكاميرونى نيانت حكمًا لمباراة مصر وزيمبابوى فى افتتاح أمم إفريقيا

مبابي يثير التكهنات حول رحيله إلى برشلونة

ألبومات الصور

صامويل إيتو وموريانتس في مؤتمر la liga‏

مؤتمر صحفي لأحمد أحمد رئيس الكاف

المنتخب يتدرب على الكلية الحربية استعدادا لمواجهة زيمبابوي

بالصور.. حكيم يُجرى البروفات النهائية لحفل افتتاح كأس الأمم الأفريقية

رياضة

المنتخب الوطني يتفقد أرضية استاد القاهرة قبل مباراة زيمبابوي

كيريوس يتهم حكمًا "بالغش" في كوينز للتنس

زفيريف الى ربع النهائي رغم الاصابة

نجم الساعة

تحدى البلاك ستارز.. كيف يخوض غانا مباريات «أمم إفريقيا»؟

الأكثر قراءة

لاعبو الكاميرون يعلنون الإضراب قبل بدء "أمم أفريقيا" بساعات

نجم ريال مدريد السابق ينصح محمد صلاح بالانضمام للدوري الإسباني

الكاميرونى نيانت حكمًا لمباراة مصر وزيمبابوى فى افتتاح أمم إفريقيا

مبابي يثير التكهنات حول رحيله إلى برشلونة

الرئيس نيوز

بماذا يهدد مرتضى منصور الرئيس التركي أردوغان؟

الجزائر ترسل 6 طائرات محملة بمساعدات إنسانية لسكان "غات" الليبية

وزيرة الصحة: إطلاق 39 قافلة طبية مجانية بالمناطق المحرومة في 24 محافظة

من هنا.. اعرف حقك في الترقية والمستوى الوظيفي المسكن عليه أول يوليو

وزيرة التضامن: سنحيل أى موظف تطاول على مواطنين للنيابة فورا

كشكول

إعتماد نتيجة دبلومي الخط العربي والتخصص ‏والخط والتذهيب

جامعة الإسكندرية: إنشاء مركز لرصد الشائعات وكشف الحقائق

ورش عمل لمعلمى بنى سويف الأزهرية للتدريب على الحاسب الألى

"الأمير" يتفقد كنترول كلية الشريعة والقانون بـ"دمنهور"

عميد تربية رياضية المنوفية يعلن أوائل الدفعة الأولى بالكلية

الأمصار

3 دول تستضيف مونديال 2022 بدلا من قطر

مستشار ماكرون يزور إيران لخفض التصعيد في الخليج

فوز تونس والسعودية على البحرين والجزائر في البطولة العربية

إيران تقر بمعاناة اقتصادها: الركود تخطى التوقعات

الجنائية الدولية تطالب السودان بتسليم "البشير" أو محاكمته

مرايا الابداع

أصوات جانبية

الشاعر: أبوالقاسم الشابى

ads
منوعات

تفاصيل صادمة في واقعة سرقة تمثال "مارلين مونرو"

اكتشاف حالات إصابة جديدة بحمى الخنازير الإفريقية جنوب غربي الصين

سحب غريبة تشبه لوحة لفان جوخ تغطي سماء ولاية فرجينيا الأمريكية

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ دور العلوم الإنسانية فى مواجهة الإرهاب بـ"آداب طنطا"

المزيد
الصحة

أفضل الأطعمة النباتية للتخسيس

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎