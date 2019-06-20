محافظ المنيا يحيل مخالفات مخبز آلي للنيابة الإدارية

أحال محافظ المنيا قاسم حسين، عددا من المخالفات التي شابت أعمال تشغيل المخبز الآلي التابع للوحدة المحلية لمركز ابوقرقاص للنيابة الإدارية للتحقيق فيها.



وقال محافظ المنيا -في بيان اليوم الخميس- إن تقرير الاحالة الذي أعدته الإدارة العامة للتفتيش المالي والإداري ومكتب المتابعة، تضمن وجود مخالفات شابت أعمال تشغيل المخبز الآلي بأبوقرقاص، حيث أسفر الفحص عن حرمان الوحدة المحلية من مبلغ 105 آلاف و211 جنيها فرق عدد 350 ألفا و705 أرغفة بين ما تم إنتاجه فعلا، وما تم إنتاجه وبيعه بمعرفة المنظومة، مما يعد اهدارًا للمال العام، بالإضافة إلى تراخى إدارة تموين أبوقرقاص في التفتيش والمتابعة الدورية خلال فترة عمل المخبز.



وكلف المحافظ رئيس الوحدة المحلية لمركز أبوقرقاص ومدير مديرية التموين بسرعة اتخاذ اللازم نحو إعادة تشغيل المخبز الآلي، مؤكدا تكثيف الحملات التفتيشية والمتابعة الدورية وكشف جميع المخالفات بكافة القطاعات الخدمية لحقيق الانضباط والوقوف على كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، ومشددًا على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والرادعة حيال كل فاسد أو مقصر أو متخاذل في تأدية واجبه الوظيفي.



وفي سياق متصل، تمكنت مديرية التموين بالمنيا بالتعاون مع الوحدة المحلية لمركزملوى، من تحرير25 قضية تموينية متنوعة ضد المخابز المخالفة بـ5 قرى تابعة للمركز وهي (قرية إبشادات - قرية هور -قرية جعوير -قرية حمدى -قرية البراجيل)، وذلك خلال عدد من الحملات التموينية والتفتيشية المكبرة التي نظمتها المديرية بالتعاون مع الوحدة المحلية والجهات المعنية تنفيذًا لتعليمات المحافظ.



ومن جانبه قال عصام عبدالغنى رئيس المركز، إن الحملات أسفرت عن تحرير 22 قضية فى مجال متابعة المخابز البلدية تنوعت ما بين (نقص بالوزن - إنتاج خبزغير مطابق للمواصفات - عدم نظافة أدوات العجن - عدم وجود ميزان حساس - عدم الإعلان عن مواعيد التشغيل)، بالإضافة إلى تحرير3 محاضر نقص دقيق.