كيريوس يتهم حكمًا "بالغش" في كوينز للتنس

اتهم لاعب التنس الاسترالي المثير للجدل نيك كيريوس حكما "بالغش" في مباراته بالدور الأول في بطولة كوينز اليوم الخميس أمام الإسباني روبرتو كارباييس باينا.



وفاز كيريوس 7-6 و6-3 ليتأهل للدور الثاني ليواجه الكندي الصاعد فليكس أوجيه-ألياسيم في وقت لاحق اليوم لكن تصرفات كيريوس كانت مثار حديث بعدما تلقى تحذيرا لانتهاك اللوائح.



وفقد اللاعب البالغ من العمر 24 عاما أعصابه واستدار ليوجه حديثه إلى الحكم فيرجس ميرفي بعد أن أهدر نقطة حسم المجموعة الأولى عندما اعتقد أن ضربة إرسال منافسه الإسباني تخطت حدود الملعب.



وقال "الكرة خارج الملعب بمسافة كبيرة. الأمر ليس مزحة. ما الذي تفعله؟ إنها بعيدة جدا. ماذا تفعل؟ أرفض مواصلة اللعب".



بعدها تلقى كيريوس تحذيرا لانتهاك اللوائح بسبب ارتكاب تصرف ينافي الروح الرياضية قبل أن يسخر لاحقا من القبعة التي كان يرتديها الحكم وقال "إنها مزحة يا رجل. قبعتك تبدو سخيفة".



وظل كيريوس ينتقد الحكام وهدد بالانسحاب من المباراة.



وذكر "كانت الكرة خارج الملعب بمسافة كبيرة. لن أبذل كامل جهدي في المباراة إذا كان حكم الخط غشاشا. لا أريد مواصلة اللعب".



ووجه الحكم ميرفي حديثه إلى كيريوس "احذرك يا نيك. انتبه لكلماتك جيدا. لا أتحدث معك. لا توجه حديثا إلي".



ووصف كيريوس التحكيم بأنه كان "فضيحة" في شوط كسر التعادل (في المجموعة الأولى)، ثم طلب التحدث إلى مشرف البطولة بعد الفوز بالمجموعة الأولى.



وأوضح كيريوس وجهة نظره للمشرف الذي وصل بعد ثلاثة أشواط لاحقة.



وقال اللاعب الاسترالي "يوجد 20 شخصا شاهدوا الكرة ويقولون إنها كانت خارج الملعب. اذهب واسألهم بنفسك. لن يكذبوا عليك لا يوجد سبب لذلك".



وأثار كيريوس الجدل على مدار مسيرته في التنس وأدلى في الآونة الأخيرة بتصريحات مفاجئة عن نوفاك ديوكوفيتش المصنف الأول عالميا والحائز على 18 لقبا في البطولات الأربع الكبرى من خلال مقطع فيديو انتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي.



وانسحب كيريوس من فرنسا المفتوحة بسبب وعكة صحية بعد فترة وجيزة من تصريحات انتقد فيها البطولة.