القاهرة : الخميس 20 يونيو 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
02:22 م

منذ احتجازه وحتى إطلاق سراحه.. القصة الكاملة لتورط "بلاتيني" في قضية مودنيال قطر
01:01 م

مطار القاهرة يجتاز التفتيش البريطانى

02:39 م

جابر نصار: لا بد أن تكون مصر جزءًا من مبادرة Mission talent العالمية
01:35 م

براتب 2000 جنيه.. 200 فرصة عمل جديدة من "القوى العاملة"
11:46 ص

السيسي ونظيره البيلاروسي يوقعان اتفاقيات تعاون مشترك
11:25 ص

صحيفة سعودية: "الحمدين" اعتاد تشويه الحقائق والتدخل في شئون الدول العربية
08:23 م

مصدر حكومى: طرح الاكتتاب فى الوقف الخيرى للتعليم مطلع يوليو المقبل
09:29 ص

التعليم: تتبع مصدر أسئلة امتحان "الديناميكا" المتداول
10:55 م

ترامب يشكر إسرائيل بعد إطلاق اسمه على مستوطنة في الجولان
07:28 م

طريقك إلى الجنة.. تقرير غربى: مصر أفضل الوجهات السياحية بسبب حضارتها وثقافتها
03:33 م

الحداد لـ "الدستور".. أى بادرة سياسية لن تفلح بليبيا في الوقت الحاضر
10:29 ص

الفلاحين: أزمة الليمون مفتعلة.. وسعره سينخفض لـ 10 جنيهات
رياضة
الخميس 20/يونيو/2019 - 06:27 م

كيريوس يتهم حكمًا "بالغش" في كوينز للتنس

نيك كيريوس
نيك كيريوس
وكالات
dostor.org/2679239

اتهم لاعب التنس الاسترالي المثير للجدل نيك كيريوس حكما "بالغش" في مباراته بالدور الأول في بطولة كوينز اليوم الخميس أمام الإسباني روبرتو كارباييس باينا.

وفاز كيريوس 7-6 و6-3 ليتأهل للدور الثاني ليواجه الكندي الصاعد فليكس أوجيه-ألياسيم في وقت لاحق اليوم لكن تصرفات كيريوس كانت مثار حديث بعدما تلقى تحذيرا لانتهاك اللوائح.

وفقد اللاعب البالغ من العمر 24 عاما أعصابه واستدار ليوجه حديثه إلى الحكم فيرجس ميرفي بعد أن أهدر نقطة حسم المجموعة الأولى عندما اعتقد أن ضربة إرسال منافسه الإسباني تخطت حدود الملعب.

وقال "الكرة خارج الملعب بمسافة كبيرة. الأمر ليس مزحة. ما الذي تفعله؟ إنها بعيدة جدا. ماذا تفعل؟ أرفض مواصلة اللعب".

بعدها تلقى كيريوس تحذيرا لانتهاك اللوائح بسبب ارتكاب تصرف ينافي الروح الرياضية قبل أن يسخر لاحقا من القبعة التي كان يرتديها الحكم وقال "إنها مزحة يا رجل. قبعتك تبدو سخيفة".

وظل كيريوس ينتقد الحكام وهدد بالانسحاب من المباراة.

وذكر "كانت الكرة خارج الملعب بمسافة كبيرة. لن أبذل كامل جهدي في المباراة إذا كان حكم الخط غشاشا. لا أريد مواصلة اللعب".

ووجه الحكم ميرفي حديثه إلى كيريوس "احذرك يا نيك. انتبه لكلماتك جيدا. لا أتحدث معك. لا توجه حديثا إلي".

ووصف كيريوس التحكيم بأنه كان "فضيحة" في شوط كسر التعادل (في المجموعة الأولى)، ثم طلب التحدث إلى مشرف البطولة بعد الفوز بالمجموعة الأولى.

وأوضح كيريوس وجهة نظره للمشرف الذي وصل بعد ثلاثة أشواط لاحقة.

وقال اللاعب الاسترالي "يوجد 20 شخصا شاهدوا الكرة ويقولون إنها كانت خارج الملعب. اذهب واسألهم بنفسك. لن يكذبوا عليك لا يوجد سبب لذلك".

وأثار كيريوس الجدل على مدار مسيرته في التنس وأدلى في الآونة الأخيرة بتصريحات مفاجئة عن نوفاك ديوكوفيتش المصنف الأول عالميا والحائز على 18 لقبا في البطولات الأربع الكبرى من خلال مقطع فيديو انتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وانسحب كيريوس من فرنسا المفتوحة بسبب وعكة صحية بعد فترة وجيزة من تصريحات انتقد فيها البطولة.

اقرأ أيضًا
منذ اسبوع

3 عروض أمام شيكابالا.. وترشيح الحشادى لقيادة هجوم الزمالك

منذ أقل من شهر

"عواد" يؤكد انتهاء علاقته بمدرب حراس منتخب مصر

منذ أقل من شهر

كرم جابر: اشتغلت على نفسى 4 أشهر للمشاركة فى «لمس أكتاف».. ولن أقبل بمشاهد الأكشن فقط

منذ أقل من شهر

عودة النسور.. كيف يلعب نيجيريا فى «أمم إفريقيا»؟

منذ أقل من شهر

صلاح الدين بصير: «أسود الأطلس» الأوفر حظًا لاقتناص «كان»

منذ أقل من شهر

رابح ماجر: مصر المرشح الأول لـ«كان 2019» بسبب عاملى الأرض والجمهور

الآن

للمرة الأولي منذ المقاطعة.. توقف الصادرات المصرية لقطر وانخفاضها 100%

"التخطيط" تكشف.. 10 ضوابط لاستحقاق موظفي الدولة الترقيات الجديدة

المجلس العسكرى السودانى يعفى النائب العام من منصبه

الأنفاق: 98% نسبة العمالة المصرية في تنفيذ مترو مصر الجديدة

ads
ads
الأكثر قراءة

لاعبو الكاميرون يعلنون الإضراب قبل بدء "أمم أفريقيا" بساعات

نجم ريال مدريد السابق ينصح محمد صلاح بالانضمام للدوري الإسباني

الكاميرونى نيانت حكمًا لمباراة مصر وزيمبابوى فى افتتاح أمم إفريقيا

مبابي يثير التكهنات حول رحيله إلى برشلونة

ألبومات الصور

صامويل إيتو وموريانتس في مؤتمر la liga‏

مؤتمر صحفي لأحمد أحمد رئيس الكاف

المنتخب يتدرب على الكلية الحربية استعدادا لمواجهة زيمبابوي

بالصور.. حكيم يُجرى البروفات النهائية لحفل افتتاح كأس الأمم الأفريقية

رياضة

المنتخب الوطني يتفقد أرضية استاد القاهرة قبل مباراة زيمبابوي

كيريوس يتهم حكمًا "بالغش" في كوينز للتنس

زفيريف الى ربع النهائي رغم الاصابة

نجم الساعة

تحدى البلاك ستارز.. كيف يخوض غانا مباريات «أمم إفريقيا»؟

الأكثر قراءة

لاعبو الكاميرون يعلنون الإضراب قبل بدء "أمم أفريقيا" بساعات

نجم ريال مدريد السابق ينصح محمد صلاح بالانضمام للدوري الإسباني

الكاميرونى نيانت حكمًا لمباراة مصر وزيمبابوى فى افتتاح أمم إفريقيا

مبابي يثير التكهنات حول رحيله إلى برشلونة

الرئيس نيوز

بماذا يهدد مرتضى منصور الرئيس التركي أردوغان؟

الجزائر ترسل 6 طائرات محملة بمساعدات إنسانية لسكان "غات" الليبية

وزيرة الصحة: إطلاق 39 قافلة طبية مجانية بالمناطق المحرومة في 24 محافظة

من هنا.. اعرف حقك في الترقية والمستوى الوظيفي المسكن عليه أول يوليو

وزيرة التضامن: سنحيل أى موظف تطاول على مواطنين للنيابة فورا

كشكول

إعتماد نتيجة دبلومي الخط العربي والتخصص ‏والخط والتذهيب

جامعة الإسكندرية: إنشاء مركز لرصد الشائعات وكشف الحقائق

ورش عمل لمعلمى بنى سويف الأزهرية للتدريب على الحاسب الألى

"الأمير" يتفقد كنترول كلية الشريعة والقانون بـ"دمنهور"

عميد تربية رياضية المنوفية يعلن أوائل الدفعة الأولى بالكلية

الأمصار

3 دول تستضيف مونديال 2022 بدلا من قطر

مستشار ماكرون يزور إيران لخفض التصعيد في الخليج

فوز تونس والسعودية على البحرين والجزائر في البطولة العربية

إيران تقر بمعاناة اقتصادها: الركود تخطى التوقعات

الجنائية الدولية تطالب السودان بتسليم "البشير" أو محاكمته

مرايا الابداع

أصوات جانبية

الشاعر: أبوالقاسم الشابى

ads
منوعات

تفاصيل صادمة في واقعة سرقة تمثال "مارلين مونرو"

اكتشاف حالات إصابة جديدة بحمى الخنازير الإفريقية جنوب غربي الصين

سحب غريبة تشبه لوحة لفان جوخ تغطي سماء ولاية فرجينيا الأمريكية

الصحة

أفضل الأطعمة النباتية للتخسيس

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎