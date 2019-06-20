"يونيدو" تشارك فى إطلاق خطة عمل لتحسين الصحة والحماية من التلوث في غانا

ذكرت منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية " يونيدو " اليوم الخميس أنه تم إطلاق خطة عمل لتحسين الصحة والحماية من التلوث فى غانا بالتعاون بين "يونيدو" وكل من منظمة الصحة العالمية والوكالة الأمريكية للتنمية والاتحاد الأوروبي.



وقال بيان لمنظمة يونيدو اليوم من مقرها فى العاصمة النمساوية فيينا - إن كوابينا فريمبونج-بواتنج وزيرة البيئة والعلوم والتكنولوجيا والابتكار في غانا أعلنت رسميا عن إطلاق الخطة، مشيرة إلى اتخاذ الحكومة عددًا من الخطوات نحو معالجة تأثير التلوث على صحة الإنسان.



وأشار البيان إلى وجود خطط أخرى لدعم المشروعات التي تركز على إدارة النفايات الصلبة وكفاءة الموارد والإنتاج الأنظف ورسم الخرائط للمواقع الملوثة.



ولفت البيان إلى تأكيد ممثل "يونيدو" في غانا وليبيريا فخر الدين عزيزي أنه يجرى العمل على معالجة مسببات التلوث في غانا وكذلك إعداد مقترحات مشاريع لمعالجة القضايا البيئية بالتعاون مع جميع الأطراف.