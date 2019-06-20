القاهرة : الخميس 20 يونيو 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
02:22 م

منذ احتجازه وحتى إطلاق سراحه.. القصة الكاملة لتورط "بلاتيني" في قضية مودنيال قطر
01:01 م

مطار القاهرة يجتاز التفتيش البريطانى

02:39 م

جابر نصار: لا بد أن تكون مصر جزءًا من مبادرة Mission talent العالمية
01:35 م

براتب 2000 جنيه.. 200 فرصة عمل جديدة من "القوى العاملة"
11:46 ص

السيسي ونظيره البيلاروسي يوقعان اتفاقيات تعاون مشترك
11:25 ص

صحيفة سعودية: "الحمدين" اعتاد تشويه الحقائق والتدخل في شئون الدول العربية
08:23 م

مصدر حكومى: طرح الاكتتاب فى الوقف الخيرى للتعليم مطلع يوليو المقبل
09:29 ص

التعليم: تتبع مصدر أسئلة امتحان "الديناميكا" المتداول
10:55 م

ترامب يشكر إسرائيل بعد إطلاق اسمه على مستوطنة في الجولان
07:28 م

طريقك إلى الجنة.. تقرير غربى: مصر أفضل الوجهات السياحية بسبب حضارتها وثقافتها
03:33 م

الحداد لـ "الدستور".. أى بادرة سياسية لن تفلح بليبيا في الوقت الحاضر
10:29 ص

الفلاحين: أزمة الليمون مفتعلة.. وسعره سينخفض لـ 10 جنيهات
عالم
الخميس 20/يونيو/2019 - 06:25 م

متهم سويسري ينكر أمام المحكمة أي صلة بقتل سائحتين اسكندنافيتين بالمغرب

متهم سويسري ينكر
وكالات
dostor.org/2679233

أنكر متهم يحمل الجنسيتين السويسرية والإسبانية، الخميس، أمام المحكمة أي صلة له بقتل سائحتين اسكندنافيتين بالمغرب، خلال جلسة تميزت باستجوابه مطولا وشهدت أيضا تقدم الطرف المدني بطلب لاستدعاء وزير في الحكومة المغربية، على خلفية إلقائه قبل سنوات محاضرة اعتبرت "متطرفة".

وقتلت الطالبتان الدنماركية لويزا فيسترغر يسبرسن (24 عاما) والنروجية مارين أولاند (28 عاما) ليل 16-17 ديسمبر 2018، في منطقة جبلية خلاء في جنوب المغرب حيث كانتا تمضيان إجازة.

ويحاكم كيفن زولر غويرفوس (25 عاما)، والذي اعتنق الإسلام ويعيش في المغرب، ضمن مجموعة من 24 شخصا متهمين بالمشاركة في الجريمة أو الارتباط بالمتهمين الرئيسيين الذين اعترف ثلاثة منهم باقترافها.

وأكد للمحكمة أنه لا يحمل أي أفكار متطرفة ولا يوالي تنظيم داعش، مشيرا إلى أن الشرطة حجزت لديه قطعة حشيش عند إيقافه، "فكيف يعقل أن أكون متطرفا وأستهلك الحشيش؟".

وأوضح "لقد أغمي علي عندما شاهدت الثواني الأولى لشريط يوثق الجريمة"، مؤكدا أنه قطع علاقته بالمتهم الرئيسي عبد الصمد الجود (25 عاما) قبل أكثر من سنة من اقتراف الجريمة بسبب أفكاره الجهادية.
ونفى معرفته بيونس أوزياد الذي اعترف سابقا بذبح إحدى الضحيتين.

وقال إنه تعرف على الجود بالصدفة عن طريق إمام مسجد كان يصلي فيه، هو من ضمن المتهمين في هذه القضية. وحاول جاهدا إقناع المحكمة بأنه لم يدرب الجود ومتهمين آخرين على الرماية.

وأضاف "كل ما نسب لي في محاضر الشرطة كذب".

ويتهم كيفين، الذي اعتقل في مراكش بعد الجريمة، خصوصا "بتلقين بعض الموقوفين في هذه القضية آليات التواصل المشفر، وتدريبهم على الرماية".

وتقدم دفاع الطرف المدني بطلب لاستدعاء وزير الدولة في حقوق الإنسان مصطفى الرميد على خلفية إلقائه سنة 2012 كلمة في حضرة داعية سلفي بمراكش اعتبرت مضامينها متطرفة، وأثارت حينئذ ضجة.

وقال محامي عائلة الضحية الدنماركية خالد الفتاوي "لقد قال الوزير إن السياح يأتون لمراكش لممارسة المعاصي، ولا ندري هل يوجد بين المتهمين اليوم من كان حاضرا خلال تلك المحاضرة".

وسبق للطرف المدني أن التمس استدعاء الداعية محمد المغراوي رئيس جمعية تشرف على مدارس دينية في مراكش لـ"تحديد مدى مسؤوليته" في تطرف بعض المتهمين الذين تلقوا دروسا في تلك المدارس.

ويشتهر المغراوي برفض العنف لكن الطرف المدني يتساءل عن مسؤوليته في تلقين متهيمن أفكارا متطرفة.
ولم يقرر القاضي بعد في هذا الالتماس.

وأنهت المحكمة الاستماع لكافة الملاحقين باستجواب كيفين وستة متهمين آخرين. وأنكر الستة أي صلة لهم بالجريمة، بينما أقر متهم واحد بأنه كان يؤيد تنظيم داعش قبل أن يتراجع عن ذلك.

وفي المحصلة، أنكر 20 متهما أي صلة بالجريمة.

ومقابل اعتراف المتهمين الرئيسيين الثلاثة في وقت سابق باقتراف وتصوير الجريمة، أكد مرافقهم أنه تراجع قبل التنفيذ.

اقرأ أيضًا
منذ يوم

منذ احتجازه وحتى إطلاق سراحه.. القصة الكاملة لتورط "بلاتيني" في قضية مودنيال قطر

منذ يومين

صحيفة سعودية: "الحمدين" اعتاد تشويه الحقائق والتدخل في شئون الدول العربية

منذ 4 أيام

ترامب يشكر إسرائيل بعد إطلاق اسمه على مستوطنة في الجولان

منذ 4 أيام

الحداد لـ "الدستور".. أى بادرة سياسية لن تفلح بليبيا في الوقت الحاضر

منذ 5 أيام

المجلس العسكري بالسودان يؤجل إعلان نتائج تحقيق فض الاعتصام

منذ اسبوع

رئيس الاحتلال الإسرائيلي يدعم "المثليين"

الآن

للمرة الأولي منذ المقاطعة.. توقف الصادرات المصرية لقطر وانخفاضها 100%

"التخطيط" تكشف.. 10 ضوابط لاستحقاق موظفي الدولة الترقيات الجديدة

المجلس العسكرى السودانى يعفى النائب العام من منصبه

الأنفاق: 98% نسبة العمالة المصرية في تنفيذ مترو مصر الجديدة

ads
ads
الأكثر قراءة

لاعبو الكاميرون يعلنون الإضراب قبل بدء "أمم أفريقيا" بساعات

نجم ريال مدريد السابق ينصح محمد صلاح بالانضمام للدوري الإسباني

الكاميرونى نيانت حكمًا لمباراة مصر وزيمبابوى فى افتتاح أمم إفريقيا

مبابي يثير التكهنات حول رحيله إلى برشلونة

ألبومات الصور

صامويل إيتو وموريانتس في مؤتمر la liga‏

مؤتمر صحفي لأحمد أحمد رئيس الكاف

المنتخب يتدرب على الكلية الحربية استعدادا لمواجهة زيمبابوي

بالصور.. حكيم يُجرى البروفات النهائية لحفل افتتاح كأس الأمم الأفريقية

رياضة

المنتخب الوطني يتفقد أرضية استاد القاهرة قبل مباراة زيمبابوي

كيريوس يتهم حكمًا "بالغش" في كوينز للتنس

زفيريف الى ربع النهائي رغم الاصابة

نجم الساعة

تحدى البلاك ستارز.. كيف يخوض غانا مباريات «أمم إفريقيا»؟

الأكثر قراءة

لاعبو الكاميرون يعلنون الإضراب قبل بدء "أمم أفريقيا" بساعات

نجم ريال مدريد السابق ينصح محمد صلاح بالانضمام للدوري الإسباني

الكاميرونى نيانت حكمًا لمباراة مصر وزيمبابوى فى افتتاح أمم إفريقيا

مبابي يثير التكهنات حول رحيله إلى برشلونة

الرئيس نيوز

بماذا يهدد مرتضى منصور الرئيس التركي أردوغان؟

الجزائر ترسل 6 طائرات محملة بمساعدات إنسانية لسكان "غات" الليبية

وزيرة الصحة: إطلاق 39 قافلة طبية مجانية بالمناطق المحرومة في 24 محافظة

من هنا.. اعرف حقك في الترقية والمستوى الوظيفي المسكن عليه أول يوليو

وزيرة التضامن: سنحيل أى موظف تطاول على مواطنين للنيابة فورا

كشكول

إعتماد نتيجة دبلومي الخط العربي والتخصص ‏والخط والتذهيب

جامعة الإسكندرية: إنشاء مركز لرصد الشائعات وكشف الحقائق

ورش عمل لمعلمى بنى سويف الأزهرية للتدريب على الحاسب الألى

"الأمير" يتفقد كنترول كلية الشريعة والقانون بـ"دمنهور"

عميد تربية رياضية المنوفية يعلن أوائل الدفعة الأولى بالكلية

الأمصار

3 دول تستضيف مونديال 2022 بدلا من قطر

مستشار ماكرون يزور إيران لخفض التصعيد في الخليج

فوز تونس والسعودية على البحرين والجزائر في البطولة العربية

إيران تقر بمعاناة اقتصادها: الركود تخطى التوقعات

الجنائية الدولية تطالب السودان بتسليم "البشير" أو محاكمته

مرايا الابداع

أصوات جانبية

الشاعر: أبوالقاسم الشابى

ads
منوعات

تفاصيل صادمة في واقعة سرقة تمثال "مارلين مونرو"

اكتشاف حالات إصابة جديدة بحمى الخنازير الإفريقية جنوب غربي الصين

سحب غريبة تشبه لوحة لفان جوخ تغطي سماء ولاية فرجينيا الأمريكية

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ ألمانيا تضع «الناتو» فى مأزق عسكرى بسبب مقاتلاتها

المزيد
الصحة

أفضل الأطعمة النباتية للتخسيس

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎