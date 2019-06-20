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تكنولوجيا
الخميس 20/يونيو/2019 - 06:24 م

تحديث غير مسبوق من "واتسآب" على أندرويد

تحديث غير مسبوق
dostor.org/2679232

كشفت تقارير صحيفة أن تطبيق التراسل الفوري الأشهر "واتسآب" طرح تحديثا جديدا وصف بأنه "ثوري غير مسبوق"، سيكون مخصصا لنسخة "أندرويد".

أشار موقع "جادجيتس ناو" التقني المتخصص إلى أن التحديث الجديد لـ"واتسآب" سيكون متاحا على نسخة "البيتا" لنظام تشغيل "أندرويد"، وسيعتمد ميزة جديدة تماما ألا وهي تقنية "الصورة في الصورة".

ويتيح التحديث الجديد لـ"واتسآب" تصفحا أسهل للتطبيق، حتى وإن كنت تشاهد مقاطع فيديو على تطبيقات خارجية.

وأوضح التقرير أن تحديث "واتسآب" وميزة "الصورة في الصورة" يسمح بمشاهدة مقاطع فيديو من "يوتيوب" أو "فيسبوك" أو "إنستجرام" أو "ستريمابل"، وأن تتصفح رسائلك عبر "واتسآب" من دون أي مشكلة أو عائق.

كما يسمح تحديث "واتسآب" أيضا بإمكانية التنقل والتبديل بين الدردشات المختلفة من دون إغلاق الفيديو، الذي يظهر في مقطع منبثق صغير يمكن تحريكه على الجانب الأيمن أو الأيسر أو أعلى أو أسفل حسب رغبة المستخدم.

ومن المتوقع أن يدعم "واتسآب" تلك الخاصية في النسخة الدائمة للتطبيق على أندرويد، خلال الفترة المقبلة.

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