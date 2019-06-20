مبابي يثير التكهنات حول رحيله إلى برشلونة

حرص الفرنسي كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، على مغازلة نادي برشلونة الإسباني، ليثير المزيد من التكهنات حول مستقبله في الفترة المقبلة.



وارتبط اسم مبابي بالرحيل عن باريس سان جيرمان خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، لا سيما بعد تصريحاته التي عبر فيها عن رغبته في تحمل المسؤولية بشكل أكبر في مكان جديد.



ونشر مبابي مقطع فيديو له عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام" خلال خوض مباراة في إحدى ألعاب الفيديو مع أحد أصدقائه في اليابان.



الفيديو أظهر أن النجم الفرنسي كان يلعب بفريق برشلونة، ونجح في التغلب على صديقه الذي كان يلعب بمانشستر سيتي بنتيجة 3-0، وسجل أهدافه كل من أرتورو فيدال وليونيل ميسي ولويس سواريز.



كما لعب مبابي مع صديقه مجددا نفس المباراة، ونجح في التغلب عليه مرة أخرى ولكن هذه المرة بنتيجة 2-0.



واعتبرت صحيفة "آس" الإسبانية أن هذا الفيديو يمثل مغازلة من قبل مبابي لنادي برشلونة الذي يبحث عن التعاقد مع لاعب جديد في الخط الأمامي في الوقت الحالي.