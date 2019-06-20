شجع واستمتع ببطولة الأمم الإفريقية واكسب 50 ألف جنيه في بورتو كايرو مول

أعلنت "بورتو كايرو مول" مفاجأة سارة لعملائها وروادها الكرام بتوفير شاشات عرض عملاقة لإذاعة مباريات بطولة الأمم الأفريقية المقامة، حيث وفرت أجواء مبهجة تجعلك تشعر وكأنك في الملعب بجانب وجود باند أوسكاريزما والذي يضفي حالة من المرح والسعادة على الحضور أثناء مشاهدة المباريات ما يخلق حالة من المتعة بمشاهدة مباريات البطولة داخل بورتو ستوديو ويوفر أجواء التشجيع بمدرجات الاستاد.



والمفاجأة الثانية أعلنت عنها "Furniture trend" وهو أكبر تجمع للأثاث وإكسسوارات المنازل في مصر الموجود في بورتو كايرو مول عن عشرة جوائز مالية قيمة الواحدة 5 الاف جنيه لمن يتوقع نتيجة مباريات بطولة الامم الافريقية وذلك تشجيعا للإقبال والاستمتاع ببطولة كأس الأمم الافريقية المقامة في مصر داخل بورتو ستوديو.



وبورتو كايرو مول يقع على بعد 15 دقيقة من مصر الجديدة، المعادى ومدينة نصر، بالقرب من ميراج سيتى قطامية، سهل الوصول إليه من سكان القاهرة الجديدة وهو من أهم مزارات التسوق الأكثر إثارة، خاصة وأنها جمعت ما بين الخبرة الكبيرة في هذا المجال، والتسوق المصحوب بتجربة ترفيهية أسرية.



ويتميز بورتو كايرو مول بعدد كبير من المميزات التي تعطيه مزيد من الأفضلية بداية من المكان والمساحة وسمعة المول، كما ان رواد وزوار بورتوو كايرو مول لديهم فرصة الاستمتاع بالعديد من المطاعم الفاخرة، وتشكيلة واسعة من الكافيهات والمطاعم العالمية المطلة على البحيرة والنافورة المائية الراقصة والذي يجعلها الوجهة المفضلة لقضاء أروع الاوقات مع الأسرة والأصدقاء.



هذا بجانب ان المشاية تحتوي علي مجموعة متميزة من العاب التي تستهوي الأطفال هذا بجانب تشكيله رائعة من أحدث ماركات الموضة، العلامات الشهيرةً لتلبية جميع احتياجات زوار المول التسويقية.