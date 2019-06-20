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الخميس 20/يونيو/2019 - 06:20 م

تفاصيل صادمة في واقعة سرقة تمثال "مارلين مونرو"

تفاصيل صادمة في واقعة
وكالات
dostor.org/2679227

بدأت شرطة لوس أنجلوس حالة من الاستنفار الأمني واسع النطاق، بعد سرقة واحد من أشهر تماثيل هوليود، وهو تمثال نجمة الإغراء الشهيرة، مارلين مونرو.

ونشرت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية كواليس السرقة الصادمة لتمثال مارلين مونرو، الذي تم تشييده منذ عام 1994 لوقفتها الشهيرة.

ونقلت الشبكة الأمريكية عن مسؤولين أمنيين، قولهم إن واقعة السرقة تلك، واحدة من أغرب السرقات في التاريخ، خاصة وأن التمثال البرونزي "غير القابل للصدأ" طوله أكثر من طابقين تقريبا.

وقال ميتش أوفاريل، عضو مجلس مدينة لوس أنجلوس إن شاهدا رأى شخصا يتسلق البرج الموجود في جادة الشهرة في هوليوود ويقطع التمثال بمنشار.

ولكن الأغرب أن كاميرات المراقبة لم تسجل أي حركة غريبة حول التمثال، ولكن فجأة اختفى التمثال.

وقالت شرطة لوس أنجلوس إنها جمعت مجموعة من بصمات الأصابع حول قاعدة التمثال، وبالقرب من برج "نساء هوليود الأربع" الملاصق لتمثال مارلين مونرو.

ويضم البرج 4 تماثيل أحدهم لنجمة الإغراء مارلين مونرو، وثلاثة آخرين للممثلات دولوريس ديل ريو، وودوروثي داندريدج، وماي ويست وآنا ماي وونج.

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