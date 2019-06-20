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الثقافة
الخميس 20/يونيو/2019 - 06:19 م

"مصر اليوم في عيد" على مسرح نقابة الصحفيين

مصر اليوم في عيد
ايهاب مصطفى
dostor.org/2679226

اختتم أمس فعاليات أسبوع "الدمج الثقافي" لأطفال محافظتي جنوب سيناء والقاهرة على مسرح نقابة الصحفيين، ونظمته الهيئة العامة لقصور الثقافة خلال الفترة من ١٢: ٢٠ يونيه الجاري، لدمج أطفال العاصمة والحدود ثقافيًا لترسيخ الهوية الثقافية والتاريخية ورفع ثقافة الوعي الأثري تعزيزًا لقيم الانتماء وحب الوطن وخلق جيل مثقف واع بمفردات بلاده وتاريخها العظيم.

بدأت فعاليات الحفل بتفقد معرض نتاج ورش الفنية المنفذة بنقابة الصحفيين خلال أسبوعي الدمج لأطفال مطروح وأطفال الوادي الجديد إلى جانب الورش الفنية التي صاغتها أنامل أطفال جنوب سيناء، لتصبح لغة بصرية حسية ملموسة، تعبيرا عن إبداعهم ومواهبهم الفنية وتعكس انطباعاتهم عن الزيارات التثقيفية للمواقع الأثرية والمتاحف التاريخية بالقاهرة، وتضمنت ٤٣ ورشة تنوعت بين ورش "الحلي ولوحات فنية، رسم أيقونات قبطية، جداريات ورقية، الخيامية، نسجيات، رسم على الزجاج، خزف، مجسمات، حفر على الخشب، أشغال ورقية، ريليف، مشغولات بالخيش، جدارية ثنائية الأبعاد بالصلصال، موزاييك، رسوم متحركة، لوحات فنية، حلى، أورجامى، ريليف، ماكيت للمواقع الأثرية، وأخر للبيئة السيناوية، ورش خط عربى، تصميم زخارف أسلامية، حلى، تشكيل بالخرز" بالإضافة لمطويات بعنوان "شارع الصحافة، الزراعة فى مصر الحديثة، تاريخ مصر الحربي، مصر مهد الحضارات، الفسطاط عبقرية المكان، شخصيات رائدة فى التاريخ الاسلامي".

أعقب ذلك بداية أولى فقرات الحفل بعرض فيلم يسجل إنطباعات أطفال الوادى الجديد ومطروح عن زيارة نقابة الصحفيين والورش المنفذة خلال الزيارات، تلاه عرض نتاج ورشة المسرح الأسود للفنانة أميرة سعد والفنان مصطفى إسماعيل بعنوان "حلمى كوكب" المستوحى من إحدى الدروس العلمية ليسلط الضوء على مسببات التلوث على الكرة الأرضية وعرض أسباب استحالة الحياة على كواكب المجموعة الشمسية.

ثم عرض فيلم كارتون نتاج ورشة رسوم متحركة تحت إشراف علا الضوى، كما قدم الفنان عمرو حمزة استعراض تنورة، وأوبريت "مصر اليوم فى عيد" بعرائس الماريونت، إلى جانب عدة فقرات فنية لاستعراض مواهب أطفال جنوب سيناء والقاهرة فى تحريك عرائس الماريونت والمقبض وعرائس القناع، واختتمت الفعاليات بتوزيع شهادات تقدير للأطفال والمشرفين.

شهد حفل الختام الدكتور حسين الزناتى السكرتير العام المساعد بنقابة الصحفيين، ورئيس إقليم القناة وسيناء الثقافى، ورئيس الإدارة المركزية للدراسات والبحوث ومدير عام ثقافة الطفل

"مصر اليوم في عيد" على مسرح نقابة الصحفيين
"مصر اليوم في عيد" على مسرح نقابة الصحفيين
"مصر اليوم في عيد" على مسرح نقابة الصحفيين
"مصر اليوم في عيد" على مسرح نقابة الصحفيين
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