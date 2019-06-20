إيتو يتدخل لحل أزمة المنتخب الكاميروني

كشف تقرير صحفي، اليوم الخميس، أن لاعبي منتخب الكاميرون، يرفضون السفر إلى مصر قبل 24 ساعة من انطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية.



ووفقًا لموقع "ديلي أدفنت" المتخصص في الأخبار الأفريقية، فإن الـ23 لاعبًا في قائمة الكاميرون يرفضون السفر، قبل الاتفاق على مكافآت المشاركة في البطولة.



ويسعى اللاعبون لرفع قيمة المكافأة من 28 ألف إسترليني (المقدمة من وزارة الرياضة الكاميرونية) إلى 57 ألف إسترليني.



وأشارت تقارير صحفية إلى أن الاتحاد الكاميروني قام بتفويض الأسطورة صامويل إيتو نجم المنتخب السابق، من أجل إقناع اللاعبين بفض الإضراب والسفر إلى مصر، وحتى هذه اللحظة فشل في هذه المهمة.



ومن المفترض أن يفتتح المنتخب الكاميروني مبارياته يوم 25 يونيو المقبل، أمام غينيا بيساو، ضمن المجموعة السادسة التي تضم كلا من غانا وبنين.



وتفتتح كأس الأمم الأفريقية غدا بمصر، بمواجهة الفراعنة مع زيمبابوي، بإستاد القاهرة الدولي.