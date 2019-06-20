رسالة عاطفية من يورتني يودع بها جماهير ريال مدريد

وجه الإسباني ماركوس يورنتي، لاعب وسط أتلتيكو مدريد الإسباني الجديد، رسالة عاطفية إلى جماهير فريق السابق ريال مدريد، عقب إعلان رحيله عن الفريق.



وأعلن نادي أتلتيكو مدريد، اليوم الخميس، عبر موقعه الرسمي اتفاقه مع ريال مدريد على التعاقد مع يورنتي لمدة مواسم مقبلة، مقابل 40 مليون يورو.



وقال يورنتي في تغريدات له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "منذ أن كنت طفلا صغيرا كنت أحلم باللعب لريال مدريد، وتعلمت الكثير حتى وصلت إلى حلمي".



وأضاف: "اليوم أغادر ريال مدريد الذي كان بمثابة منزلي منذ أن كان عمري 14 عاما، أرحل ومعي الكثير من الذكريات والأصدقاء والألقاب التي لا يمكن نسيان لياليها الساحرة".



وأتم: "أشكركم كثيرا على دعمكم وإخلاصكم، سيبقى في قلبي دائما أنني دافعت عن هذا القميص من قبل وسمعت هتافاتكم في المدرجات".