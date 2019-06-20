إيبارشية السويس اختتمت قداسات طلاب الثانوية العامة اليوم

اختتمت إيبارشية السويس للأقباط الأرثوذكس، فعاليات القداسات الخاصة لطلاب الثانوية العامة، التى بدأت الأسبوع الماضى على مدار 7 أيام متتالية، اليوم، بكنيسة السيدة العذراء مريم بالسويس.



واستمرت القداسات بالإيبارشية على مدار أسبوع كامل، لطلاب الثانوية العامة حتى اختتمت اليوم.



يذكر أن إيبارشية السويس للأقباط الأرثوذكس، اطلقت عددًا من القداسات خصيصًا لامتحانات الثانوية العامة، بكنيسة السيدة العذراء مريم بالسويس، تحت رعاية الأنبا بموا أسقف السويس.



وقامت الإيبارشية خلال فترة الامتحانات بجانب فعاليات القداسات، بعمل وجبات للفطار لطلاب الثانوية العامة تم توزيعها عقب القداسات مباشرة.



وترأس القداسات خلال تلك الفترة عدد من مجمع كهنة الإيبارشية، بينهم القس أرسانيوس والقس دانيال والقس سيرافيم والقس موسى، ضمن رعاة كنيسة السيدة العذراء مريم بالسويس، وشارك بالحضور عدد غفير من طلاب الثانوية العامة على مستوى الإيبارشية.