أجيري يطأ قارة جديدة مع مصر في كأس الأمم الافريقية

عندما يجلس خافيير أجيري مدرب مصر على مقعده لقيادة الفريق في افتتاح كأس الأمم الافريقية لكرة القدم غدا الجمعة أمام زيمبابوي سيضيف مشاركة قارية جديدة إلى انجازاته الكثيرة والمتنوعة على المستوى الدولي.



وتولى أجيري قيادة منتخب مصر العام الماضي ويحمل آمال جماهير الدولة المضيفة في بطولته الدولية السادسة في أربع قارات مسجلا رقما قياسيا فريدا.



وتوج أجيري بلقب الكأس الذهبية لاتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي (الكونكاكاف) مع بلاده المكسيك في 2009 وصعد بالفريق ذاته أيضا إلى نهائي كأس كوبا أمريكا وتولى تدريب اليابان منذ أربع سنوات عندما قادها إلى دور الثمانية لكأس آسيا.



ويعني قيادته لمصر في كأس الأمم الافريقية أنه خاض بطولات قارية في أربع من ست قارات ما يعني أن قائمته ينقصها فقط قيادة فريق في بطولتي أوروبا واتحاد الأوقيانوس.



وكما قاد المكسيك في بطولتين لكأس العالم عامي 2002 في كوريا الجنوبية واليابان و2010 في جنوب افريقيا.



وقال للصحفيين "أنا شخص محظوظ للغاية كمدرب ومساعد مدرب ولاعب.



شاركت في العديد من البطولات الدولية.



"بدأت مسيرتي منذ 43 عاما بدون أي خبرة أو أحلام فقط كنت ألعب، الآن بلغت الستين من عمري وعلى وشك قيادة مصر في المباراة الافتتاحية لبطولة كبيرة".



وكان أجيري، الذي تحدث بالإسبانية في مؤتمر صحفي بينما كان مساعده يترجم حديثه للعربية وفي الوقت ذاته للإنجليزية والفرنسية، قليل الكلام عن مواجهة زيمبابوي في الافتتاح غدا.



وقال "سنؤدي كالمعتاد أمام زيمبابوي لأننا نحترمهم كثيرا، أعددنا أنفسنا جيدا لهذه المباراة الصعبة التي ينبغي الفوز بها، حتى الآن نفكر في مباراة زيمبابوي فقط".



ورحل أجيري عن اليابان قبل أربع سنوات خشية تورطه في قضية تلاعب في نتيجة مباراة كانت ستؤثر على تأهل الفريق إلى نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا.



وهذا الأمر يتعلق بمباراة في دوري الدرجة الاولى الإسباني عام 2011 عندما كان مدربا لريال سرقسطة وتأجل التحقيق في القضية حتى 2017 قبل أن إعادة فتحها العام الماضي لكن لم يتم توجيه أي اتهامات بشأنها حتى الآن.



وسبق لأجيري تدريب أتليتيكو مدريد وأخيرا الوحدة الإماراتي، الذي قاده لمدة عامين، قبل أن يتولى تدريب المنتخب المصري.



لكن مصر قد تشهد أحد أهم ألقاب أجيري قائلا "نحن مرشحون للفوز بكأس الأمم الافريقية 2019".