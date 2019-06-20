مارين سيليتش حامل لقب بطولة "كوينز" للتنس يودع البطولة على يد شفارتزمان

أطاح الأرجنتيني دييجو شفارتزمان بنظيره الكرواتي، مارين سيليتش، اليوم الخميس، بالتغلب عليه بمجموعتين دون رد في الدور الثاني من بطولة "كوينز" للتنس، بواقع (6-4) و(6-4)، ليتأهل إلى ربع النهائي.



وجرد شفارتزمان بذلك سيليتش من اللقب، الذي توج به العام الماضي، عندما تغلب في المباراة النهائية على الصربي نوفاك ديوكوفيتش، بمجموعتين مقابل واحدة.



كما ودع الجنوب أفريقي كيفن أندرسون المصنف الثاني للبطولة المنافسات بعد هزيمته أمام الفرنسي جيل سيمون بمجموعتين لواحدة بنتيجة 6-1 و4-6 و6-4، وفاز اليونانى ستيفانونس تسيبايوس بمجموعتين نظيفتين على كيلى إيدموند البريطانى 6-3 و7-5.



كما فاز الأسترالي نيك كيريوس في مباراة الدورالأول على روبرتو باينا الإسباني 7-6 و6-3، وفاز في نفس الدور نيلا ماهو الفرنسي على السويسري ستان فافرينكا.