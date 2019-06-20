ننشر تفاصيل المسلسل المصري الأمريكي "رامي"

بمجموعة من الفنانين الشباب المصريين، انطلق في أبريل الماضي عرض المسلسل الأمريكي "رامي"، ويتناول قصة شخص يدعى رامي يعيش في الولايات المتحدة ويدخل في العديد من الصراعات الاجتماعية.



المسلسل من إنتاج شبكة "هولو"، وشارك فيه عدد من المنتجون التنفيذيون وهما جيرود كارمايكل، Ari Katcher، ريان ويلش، رافي ناندان، وهو فكرة بطله رامي يوسف بالأشتراك مع علي كتشر وريان ويلش.



ويشارك في بطولة العمل عدد من الفنانين المصرين ومن ضمنهما "روزالين البية، بالأضافة إلى الممثلة الفلسطينية هيام عباس، والممثل السورى البريطانى ليث نقلى.

يذكر أن رامى يوسف شارك فى عدد من المسلسلات منها See Dad Run، وMr. Robot.