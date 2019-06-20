الاتحاد الأوروبي يمدد العقوبات ضد القرم وسيفاستوبول

وافق زعماء الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، على تمديد العقوبات لمدة عام آخر ضد القرم وميناء سيفاستوبول، اللذين ضمتهما روسيا في عام.2014



ولم يعترف الاتحاد الأوروبي أبدًا بعملية الضم الروسية وقام بتطبيق مجموعات مختلفة من العقوبات للاحتجاج على تصرفات روسيا، والتي يصفها بأنها تعد انتهاكا للقانون الدولي.



وبموجب القيود المفروضة اليوم الخميس، لن يسمح بدخول السفن السياحية من الاتحاد الأوروبي إلى موانئ القرم، في حين باتت الواردات من شبه الجزيرة محظور دخولها إلى الاتحاد الأوروبي.



وبالإضافة إلى ذلك، تواجه شركات الاتحاد الأوروبي التي تبحث عن أنشطة تجارية في شبه جزيرة القرم حظرًا على التصدير والاستثمار.

كما يحظر عليها تصدير التقنيات في قطاعات النقل والاتصالات والطاقة إلى شبه جزيرة القرم.



ومن المتوقع أن يجدد زعماء التكتل الأوروبي في وقت لاحق اليوم الخميس، مجموعة أخرى من العقوبات ضد روسيا خلال قمة بروكسل، لتمديد القيود الاقتصادية.



وفرض الاتحاد الأوروبي تدريجيا عقوبات منذ عام 2014، ردا على دعم روسيا للانفصاليين ولضمها شبه جزيرة القرم.