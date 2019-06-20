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الخميس 20/يونيو/2019 - 06:09 م

1 يوليو.. بدء التقديم لمدارس التمريض بالوادي الجديد

الدكتورة سيدة مشرف
الدكتورة سيدة مشرف وكيلة وزارة الصحة بالوادي الجديد
أ ش أ
dostor.org/2679208

أعلنت الدكتورة سيدة مشرف وكيلة وزارة الصحة بالوادي الجديد، مواعيد التقدم لمدارس التمريض وكيفية التقديم على مستوى المحافظة طبقا للقواعد المنظمة للالتحاق والكشف الطبي ومواعيد الاختبارات.

وقالت مشرف -في بيان اليوم الخميس- إنه سيتم تلقي الأوراق بدءًا من الأول من يوليو المقبل ولمدة 10 أيام، ولا يقل الحد الأدنى لمجموع المتقدمين عن 225 درجة.

وأضافت أن الأوراق المطلوبة هي صورة من شهادة الميلاد للطالب وصورة من الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2018 2019 وصورة بطاقة الرقم القومي لولي الأمر وشهادة حسن سير وسلوك من المدرسة الإعدادية السابقة وتقرير طبي من مستشفى حكومي يفيد خلو الطالب المتقدم من العيوب الخلقية والأمراض المزمنة بالإضافة إلى 4 صور شخصية وطلب التحاق.

وأشارت إلى أنه يُشترَط أن يكون المتقدم حسن السير والسلوك، وأن يكون من أبناء المحافظة والمقيمين بها إقامة دائمة وأتم بها دراسة المرحلتين الابتدائية والإعدادية، وألا يقل سن المتقدم عن 15 عامًا ولا يزيد علي 18 عامًا في 1 أكتوبر 2019، كما سيجري التنسيق بشكل محلي على مستوى المراكز الإدارية من خلال مدارس التمريض الأربعة بمراكز الخارجة والداخلة والفرافرة وباريس.

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