طلب إحاطة لتوفير أماكن مخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة بالأندية ومراكز الشباب

تقدمت الدكتورة مي البطران، عضو مجلس النواب وعضو ائتلاف دعم مصر، بطلب إحاطة إلى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بشأن عدم وجود التجهيزات اللازمة لذوي الاحتياجات الخاصة بالعديد من مراكز الشباب والأندية الرياضية على مستوى الجمهورية، سواء كانت التجهيزات المتعلقة بعدم وجود ألعاب وأماكن مخصصة لهم، أو عدم وجود مراكز شباب وأندية متخصصة لدمجهم داخل المجتمع، وإتاحة الفرصة لمشاركتهم الرياضية والتي تعد أبسط حقوقهم الاجتماعية.



وأضافت "البطران"، أن مداخل ومخارج مراكز الشباب والأندية غير ملائمة لحاجة ذوي الإعاقات الحركية، لافتةً إلى أنهم يبحثون عن أماكن تحتضنهم في الإجازات الصيفية ليفجرون طاقاتهم الإبداعية بها، لاسيما أنهم يتعرضون لضغوط نفسية وعصبية بسبب عدم توفير مثل هذه الأماكن.



وتابعت "البطران": ذوي الاحتياجات الخاصة يتمتعون بالاهتمام من قبل القيادة السياسية وهناك العديد منهم يتمتعون بإنجازات عالمية ومحلية، لذا فلابد من تذليل كافة العقبات وإتاحة مشاركتهم فى الأنشطة الرياضية، وتهيئة المناخ المناسب لممارسة نشاطاتهم الرياضية بسهولة.



وطالبت عضو مجلس النواب، بضرورة أخذ خطوات سريعة نحو تهيئة المراكز والأندية الرياضية لتلائم احتياجاتهم، وخاصة في ظل اهتمام القيادة السياسية بهم، وتحقيقًا لأهداف التنمية في مصر بخطة 2030، فضلًا عن صدور العديد من القوانين واللوائح التنفيذية الخاصة بحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة وآخرهم قانون رقم 10 لسنة 2018، التي تكفل هذه الحقوق التي تجعلهم يشعرون باهتمام الدولة لهم، فضلًا عن توفير العناصر البشرية المدربة والأدوات والملاعب اللازمة الكفيلة بمشاركتهم فى المباريات والأنشطة والمحافل الوطنية والدولية.