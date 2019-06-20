سبب امتناع السعودية عن التعاون مع مقررة حقوق الإنسان بشأن "خاشقجي"

علق الأمير السعودي عبدالرحمن بن مساعد، على تصريحات وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير، بشأن تقرير المقررة المستقلة في مجلس حقوق الإنسان فيما يخص قضية الصحفي السعودي جمال خاشقجي، والتي أكد خلالها أن التقرير يتضمن تناقضات واضحة وادعاءات لا أساس لها.



ونشر الأمير السعودي على صفحته الرسمية بموقع التدوينات الصغيرة «تويتر»، صورة لتغريدة سابقة لمقررة مجلس حقوق الإنسان تحمل في مضمونها إساءة للمملكة، وعلق عليها قائلًا: «هذه صورة لتغريدة من عام 2015 لمقررة حقوق الإنسان توضح حقدها على السعودية وعدم حيادها».



وأضاف: «تطوعت المذكورة للتحقيق في مقتل خاشقجي دون تفويض من الأمم المتحدة التي صرح مسؤولوها أن التقرير الذي تعمل عليه وأظهرته اليوم حول مقتل خاشقجي غير ملزم».



وتابع الأمير السعودي: «قد يقول أحد لم تؤخذ وجهة النظر السعودية في هذا التحقيق لأن السعودية رفضت التعاون معها، وأجيب.. نعم رفضت السعودية التعاون معها لأنها ليست ذات صفة ولا هي مفوضة أمميًا ولأن لها مواقف مسبقة ضد السعودية».



واستطرد قائلًا: «أخيرًا، موقف المملكة حول قضية خاشقجي، في غاية الوضوح وأعاد تأكيده ولي العهد في حواره الأخير صحيفة الشرق الأوسط، ماعدا ذلك هو سفاسف لا قيمة لها تعودنا عليها من الجزيرة وأخواتها سيئات السمعة!».