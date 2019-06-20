تفاصيل زيارة السيسي للبرلمان الروماني في بوخارست

التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، الخميس، مارتشيل تشولاكو رئيس مجلس النواب الروماني، بمقر البرلمان في بوخارست.



ورحب "تشولاكو" بزيارة الرئيس السيسي للبرلمان الروماني، مشيرًا إلى أن تلك الزيارة تؤكد اهتمام السيسي بالتعاون مع رومانيا على المستويين الحكومي والشعبي، مؤكدًا ما يكنه الشعب الروماني من احترام للشعب المصري وما يربطهما من علاقات تاريخية، معربًا عن تطلعه أن تمثل زيارة الرئيس تدشينًا لمرحلة جديدة من التعاون المثمر بين البلدين.



وأوضحت رئاسة الجمهورية، أم الرئيس اليسيس هنأ "تشولاكو" على انتخابه رئيسًا لمجلس النواب في مايو الماضي، معربًا عن شكره لحفاوة الاستقبال في رومانيا، مؤكدًا تقديره العميق لما لمسه خلال الزيارة من رغبة متبادلة في تعميق أواصر علاقات الصداقة والتعاون التي تجمع بين البلدين والشعبين، مشيرًا إلى ما شهدته الزيارة من مباحثات مثمرة وإيجابية، وما أسفرت عنه من اتفاق بين الجانبين على أهمية العمل لدفع التعاون المشترك في المجالات المختلفة، خاصةً على الصعيدين الاقتصادي والتجاري.



وأضافت رئاسة الجمهورية، أن رئيس مجلس النواب الروماني أشاد خلال اللقاء بالدور المقدر والفاعل لمصر في منطقة الشرق الأوسط، مشيدًا في هذا الصدد بجهودها في مكافحة ظاهرتي الهجرة غير الشرعية والإرهاب.



وأوضح الرئيس السيسي، خلال اللقاء، أن تدعيم الاستقرار في الدول العربية والأفريقية يتعين أن يشكل ركنًا أساسيًا في إستراتيجية مواجهة تدفقات الهجرة غير الشرعية إلى القارة الأوروبية.



وبالنسبة لمكافحة الإرهاب، أكد الرئيس السيسي أن هذه الظاهرة أضحت تمثل تحديًا للعالم بأسره، مؤكدًا ضرورة أن تشمل الجهود الدولية لمواجهتها كافة الجماعات والتنظيمات الإرهابية دون تمييز، في ضوء الترابط الفكري والعقائدي والتنظيمي بين جميع هذه التنظيمات وانتهاجها لخطاب يحض على الكراهية والعنف تجاه الآخر.