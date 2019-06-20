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الخميس 20/يونيو/2019 - 05:08 م

نجم الجزائر السابق: مصر المرشح الأبرز للفوز بأمم إفريقيا

نجم الجزائر السابق:
وكالات
dostor.org/2679104

أكد حسين ياحي لاعب المنتخب الجزائري في ثمانينات القرن الماضي أن مصر المرشحة الأبرز للتتويج بلقب كأس الأمم الافريقية لكرة القدم التي تستضيفها حتى 19 يوليو المقبل نظرا لقوة فريقها وعاملي الأرض والجمهور.

وتفتتح مصر، صاحبة الرقم القياسي للفوز باللقب سبع مرات، البطولة بخوض مباراة الافتتاح غدا الجمعة أمام زيمبابوي ضمن المجموعة الأولى.

وقال ياحي لرويترز اليوم الخميس "مصر مرشحة فوق العادة للتتويج باللقب القاري؛ لأنها تمتلك منتخبًا قويًا وستحظى بدعم جماهيري كبير لأنها ستلعب على أرضها".

وبلغت مصر نهائي النسخة الماضية 2017 في الجابون وخسرت 2-1 أمام الكاميرون.

وتابع ياحي بشأن المرشحين للتتويج باللقب قائلا: "رغم أن الترشيحات صعبة قبل انطلاق البطولة لكن السنغال أيضا تمتلك منتخبا قويا وكذلك الكاميرون ونيجيريا والمغرب، هذه المنتخبات تتمتع بخبرة كبيرة في البطولات القارية".

وعن منتخب الجزائر قال لاعب شباب بلوزداد السابق إن أداء منتخب بلاده غير مطمئن.

وأوضح ياحي "تابعت مباراتي المنتخب الوطني الوديتين الأخيرتين في قطر أمام بوروندي ومالي وظهر الفريق خلال الأولى بشكل متوسط قبل أن يتحسن في الثانية أمام مالي".

وعن تقييمه لأداء المنتخب الوطني وما ينقصه للفوز باللقب قال ياحي "نملك لاعبين متألقين فرديًا لكن غير منسجمين جماعيًا، يوجد ثغرات في الدفاع والوسط".

وستلعب الجزائر، المتوجة باللقب مرة واحدة عام 1990 على أرضها، في المجموعة الثالثة مع كينيا والسنغال وتنزانيا.

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