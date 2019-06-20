كونتي: ميركل لا تريد تولى رئاسة المفوضية الأوروبية

قال جيوزيبي كونتي رئيس وزراء إيطاليا اليوم الخميس إن مستشارة ألمانيا أنجيلا ميركل لاتريد أن تتولى منصب رئيسة المفوضية الأوروبية.



وقال كونتى للصحفيين قبل قمة للاتحاد الأوروبى تركزت على مناقشة شغل مناصب بارزة بالاتحاد:" إن المستشارة ميركل تتمتع بخبرة سياسية واسعة".



وأضاف:" لقد ناقشنا باختصار، في آخر حديث بيننا، هذا الأمر( تعيينها المحتمل كرئيسة للمفوضية الأوروبية) ولم يبد لى أنها مستعدة لذلك".



وفي ذات الإطال أشار رئيس الوزراء الايطالي، إلى أن الدورة التشريعية الأوروبية الجديدة “تشكل دافعًا لتبني، بشجاعة ورؤية، قرارات أساسية بشأن مستقبلنا” على المستوى الأوروبي



واضاف، في رسالة إلى الدول الأعضاء الـ27 في الاتحاد الأوروبي ورئيسي المفوضية والمجلس الأوروبي، قبل ساعات من إنطلاق القمة الاوروبية في بروكسل، لهذا “أعتقد أنه من واجبنا أن نفتح، الآن دون مزيد من التأخير، مرحلة تأسيسية جديدة، لإعادة تصميم قواعد الحكم في مجتمعاتنا واقتصاداتنا، وإعادة النظر في نماذج التنمية والنمو التي أثبتت أنها غير كافية في مواجهة التحديات التي تطرحها المجتمعات التي طالها الفقر وتغلب عليها الاحساس بعدم الثقة وخيبة الأمل والاستياء” إزاء مسار المشروع الأوروبي.