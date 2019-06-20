روسيا تعمل على إنتاج أسرع مقاتلة اعتراضية في العالم

بدأت شركة "ميج" الروسية لصناعة الطائرات الحربية العمل على إنتاج مقاتلة اعتراضية جديدة سريعة للغاية.



وقال مدير عام شركة "ميج"، إيليا تاراسينكو اليوم الخميس "إن الطائرة الجديدة تُسمى اختصارا (باك دي بي)، وسيُستفاد في تصنيعها من تكنولوجيا الإخفاء الجديدة، وسيكون بإمكانها حمل الأسلحة اللازمة واستخدام أنواع جديدة من الأسلحة الجوية"، مضيفًا "أن هذه الطائرة ستشكل حلقة أساسية لمنظومة خفر الحدود الروسية".



كان عضو لجنة الدفاع بمجلس النواب الروسي، ألكسندر تارنايف، أعلن في وقت سابق أن المقاتلة الجديدة ستحمل اسم "ميج-41".



من جانبه، أكد فيكتور بونداريف، رئيس لجنة الدفاع بمجلس الاتحاد الروسي (الغرفة العليا للبرلمان الروسي)، أن مدى المقاتلة الاعتراضية الروسية الجديدة السريعة جدا سيصل إلى 1500 كيلومتر، وأنها ستحمل صاروخ "إر-37"، وهو صاروخ بعيد المدى من فئة جو- جو.