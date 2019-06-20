بوتين: مستعدون للحوار مع الرئيس الأمريكي

أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عن استعداده للحوار مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب.



وقال بوتين - خلال خلال اللقاء السنوي الخط المباشر مع المواطنين الروس، اليوم الخميس - "إن الحوار الدائم شيء جيد وملح، وفي حال إبداء الجانب الأمريكي مصلحه في الحوار، فإننا مستعدون للحوار".



وأضاف: "هناك مواضيع يتعين بحثها مع الجانب الأمريكي في مجال الأمن الدولي ونزع السلاح والأسلحة الاستراتيجية الهجومية وترتيب علاقات ثنائية طبيعية بين البلدين في كل المجالات"، مؤكدًا أن ترامب مضطر للعمل انطلاقا من الأوضاع الداخلية في بلاده، معتبرا أن العلاقات بين البلدين ستشهد مزيدا من الصعوبات بسبب انطلاق الحملة الانتخابية في الولايات المتحدة.



ولفت إلى ضرورة التعامل مع الهجمات الإلكترونية الأمريكية، التي تتعرض لها منشآت الطاقة الروسية، مشيرا إلى أنه يتعين الرد عليها.



وتابع قائلًا: إن بلاده اقترحت على الجانب الأمريكي مبادرة لوضع قواعد العمل في الفضاء الإلكتروني، ولكن واشنطن لم ترد على هذا المقترح.