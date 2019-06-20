"الصحفيين" الألمان يحذر من الاستهانة بتهديدات يمينيين متطرفين

شدد اتحاد الصحفيين الألمان على ضرورة التعامل مع التهديدات الموجهة من يمينيين متطرفين ضد صحفيين على محمل الجد.



وناشد الاتحاد اليوم الخميس ممثلي وسائل الإعلام، وكذلك قوات الأمن عدم التقليل من شأن هذه التهديدات.



وأوضح الاتحاد أن السبب وراء هذه المناشدات، هو تقارير تواردت عن خطابات تهديد ضد صحفيين كانوا يعملون على موضوعات تتعلق بالتيار اليميني.



وقال رئيس الاتحاد فرانك أوبرال: "بعد مقتل حاكم مقاطعة كاسل (فالتر لوبكه) والتهديدات التي صدرت ضد ساسة، من بينهم عمدة مدينة كولونيا، يتعين على زميلاتنا وزملائنا توخي الحذر وعدم الاستخفاف بالتهديدات".



وناشد أوبرال الشرطة التعامل مع بلاغات الصحفيين على محمل الجد، وقال: "الجناة لن يقصدوا الزملاء (الصحفيين) بصفتهم الشخصية، وإنما يستهدفون صحفيات وصحفيين بصفتهم ممثلين لوسائل إعلام مستقلة".



يذكر أن حاكم مقاطعة كاسل قُتل في مطلع شهر يونيو الجاري بطلق ناري في الرأس.



ويقبع شتيفان إيه 45 عاما منذ الأحد الماضي في الحبس الاحتياطي على خلفية اشتباه قوي ضده بارتكاب الجريمة. ويفترض المحققون وجود دافع يميني متطرف وراء الجريمة.