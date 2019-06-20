مصر للطيران تختتم جسرها الجوي المخصص لعودة المعتمرين

تختتم شركة (مصر للطيران) اليوم الخميس جسرها الجوي المخصص لعودة المعتمرين من الأراضي المقدسة، لتبدأ الصالة الموسمية بمطار القاهرة الدولي في الإعداد لاستقبال حجاج بيت الله الحرام لهذا العام على الرحلات التي تقوم الشركة بتنظيمها.



وذكرت (مصر للطيران) -في بيان- أنه من المقرر انتهاء الرحلات الخاصة بعودة المعتمرين اليوم، وبذلك تكون الصالة الموسمية قد استقبلت حوالي 100 ألف معتمر خلال موسم العمرة، وتبدأ بعد ذلك مراحل الصيانة للصالة الموسمية لتبدأ في استقبال حجاج بيت الله الحرام.



وكانت شركة (مصر للطيران) قد نظمت خلال شهر رمضان الماضي ما يقرب من 500 رحلة جوية منتظمة وإضافية من المطارات المصرية المختلفة (القاهرة وبرج العرب والأقصر)، نقلت خلالها 100 ألف معتمر حددتهم وزارة السياحة خلال موسم عمرة رمضان، وذلك بالتعاون مع باقي الشركات الأخرى العاملة في الموسم.