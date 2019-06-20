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الخميس 20/يونيو/2019 - 04:52 م

مهرجان طرابلس للأفلام في لبنان يعلن جوائز دورته السادسة

مهرجان طرابلس للأفلام
وكالات
dostor.org/2679076

بعد دورة زخرت بالعروض والنقاشات وورش التدريب، أُسدل الستار على الدورة السادسة لمهرجان طرابلس للأفلام في لبنان بإعلان الجوائز التي ذهبت إلى أفلام من إيطاليا ومصر وإيران.

وفي حفل الختام الذي أقيم أمس الأربعاء على مسرح مركز العزم الثقافي في بيت الفن-الميناء بمدينة طرابلس الساحلية أعلنت لجنة التحكيم برئاسة المخرج المصري يسري نصر الله الأعمال الفائزة بجوائز مسابقة الأفلام الطويلة.

ذهبت جائزة أفضل فيلم روائي طويل إلى (بلا هدف) للمخرج والمصور والمونتير الأمريكي كالب بورديو. الفيلم من إنتاج 2018 وهو إنتاج مشترك بين إيطاليا والبوسنة والولايات المتحدة.

وذهبت جائزة أفضل فيلم وثائقي طويل للفيلم البولندي (مهرجان) من إخراج آنا جاويتا وتوماس ولسكي فيما منحت لجنة التحكيم جائزتها الخاصة للفيلم الروائي الطويل (بنفسج أفريقي) للمخرجة الإيرانية منى زندي حجيجي.

وفي مسابقة الأفلام القصيرة، فاز بجائزة أفضل فيلم (إغراء العمق) للمخرجة الكندية لاريسا كوريفو بينما منحت لجنة التحكيم جائزتها الخاصة لفيلم (زي الشمس) للمخرجة المصرية هنا محمود.

وفاز بجائزة أفضل فيلم تحريك (هل أنا ذئب) للمخرج الإيراني أمير هوشانج معين.

وشمل حفل ختام المهرجان إعلان مشاريع الأفلام الفائزة بمنح منصة "المنتدى المتخصص" التي تقدمها شركات الإنتاج لدعم وتمويل الأفلام في طور التصوير والتجهيز الفني.

وكان المهرجان كرم في الافتتاح الرسمي في 13 يونيو الممثلة المصرية ليلى علوي.

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