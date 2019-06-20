الأعلى للجامعات: خفض الحد الأقصى لكليتي الصيدلة وطب الأسنان 25%

اعتمد المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قواعد تنسيق 2019 قبول الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة والشهادات العربية والأجنبية المعادلة للالتحاق بكليات الجامعات الخاصة والأهلية خلال العام الجامعى 2019-2020 بنظام الشرائح وفقًا لمجاميع الطلاب فى الثانوية العامة على ثلاث مراحل.



وقرر المجلس خفض الحد الأقصى لأعداد الطلاب المقبولين بكليتي الصيدلة وطب الأسنان بنسبة 25% من إجمالي الأعداد المقرر قبولها، وذلك تماشيًا مع متطلبات سوق العمل مستقبلا فى القطاع الصحي.



ووافق المجلس على زيادة أعداد الطلاب المقبولين بكلية التكنولوجيا الحيوية بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا؛ لتكون 250 طالبًا بدلا من 150 طالبًا، بدءًا من العام الجامعى 20192020.



كما وافق المجلس على مذكرات التفاهم المقرر توقيعها بين بعض الجامعات الخاصة والجامعات الدولية، وهى على النحو التالى:

- جامعة الأهرام الكندية، وجامعتا أوشن كاونتى وكيين بنيو جيرسى بالولايات المتحدة الأمريكية.



- جامعة مصر الدولية وكل من جامعة سان أنطونيو الكاثوليكية فى مورسيا بإسبانيا، وكلية برست لإدارة الأعمال بفرنسا.

