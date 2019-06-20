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الخميس 20/يونيو/2019 - 04:50 م

الأزهر يدعو الإعلام العالمي لدعم ومساندة قضايا اللاجئين

الأزهر يدعو الإعلام
أ ش أ
dostor.org/2679071

أعرب الأزهر الشريف عن دعمه الكامل للاجئين حول العالم، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للاجئين الذي يوافق 20 يونيو من كل عام.

وأشار الأزهر- في بيان اليوم الخميس- إلى معاناة أكثر من 70 مليون شخص، ما بين لاجئين (25.9 مليون) وملتمسي لجوء (3.5 مليون) ونازحين داخليًا (41.3 مليون)، يُمثل الأطفال أكثر من نصفهم.

وأكد الأزهر أهمية الدفاع عن قضايا اللاجئين التي تؤثر على ملايين الأشخاص في العالم، والذين يضطرون في كل عام لمغادرة بلدانهم بحثًا عن الأمان بسبب الحروب أو الاضطهاد أو الكوارث الطبيعية التي لحقت ببلادهم، حيث تشير أحدث الإحصاءات الصادرة عن منظمة الأمم المتحدة إلى أنه في كل دقيقة يضطر حوالي 25 شخصًا إلى ترك بلادهم وكل ما يملكونه بحثًا عن حياة أكثر أمانًا.

ودعا الأزهر وسائل الإعلام العالمية إلى مساندة قضايا اللاجئين، حيث يقع على عاتقها دور كبير في التعريف بقضاياهم والدفاع عن حقوقهم وخلق رأى عالمي سليم لدعم مواقفهم، منددًا باستخدام بعض المصطلحات التي تشوه صورة اللاجئين، كإطلاق مصطلح المهاجر غير الشرعي على اللاجئ.

وشدد الأزهر على ضرورة احترام الحقوق والحريات التي كفلتها المواثيق الدولية للاجئين، ومن قبلها الشرائع السماوية، آملا أن يتكاتف المجتمع الدولي للقضاء على الظواهر والأسباب التي تضطر بعض الأشخاص قسرًا إلى مغادرة بلدانهم وأوطانهم، سائلين المولى- عز وجل- أن ينعم على عالمنا بالسلام والأمن والأمان.

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