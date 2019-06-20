مجلس خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الإسكندرية يوافق عدة مشروعات بحثية

وافق مجلس خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الإسكندرية على عدد من المشروعات البيئية والبحثية.

وأوضح المجلس - في بيان اليوم الخميس - أن المشروعات شملت البحث المقدم من الدكتورة عزة شحاته الأستاذ بكلية العلوم بعنوان "تطوير معمل وحدة الميكروسكوب الإلكتروني والممول من وحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم ضمن مشروعات الاعتماد الدولي للمعامل بمؤسسات التعليم العالي، ومشروع البحث المقدم من الدكتورة بسنت عبد المعز الأستاذ بكلية الطب بعنوان "نهج جديد للكشف عن دلالات حيوية جديدة في سرطان الثدى" باستخدام الأنماط النسيجية المصورة بالمطياف الكتلى القائم على الامتزاز والتأين الليزرى.

وشملت المشروعات أيضا مشروع البحث المقدم من الدكتور السيد أبو المجد الأستاذ بكلية الصيدلة حول توظيف الجزيئى للكاربابينم المعزولة من المستشفيات الجامعية بالإسكندرية، ومشروع البحث المقدم من الدكتورة ألاء أبو الفتوح الأستاذ بكلية الصيدلة حول دراسات عن أنماط ومقاومة المكور العنقودى الذهبي للموكسيفوكساسين في مستشفيات الإسكندرية.

واعتمد مشروع البحث المقدم من الدكتورة ايناس مجدى عمر المدرس بكلية طب الأسنان، ومشروع البحث المقدم من الدكتور ممدوح الجعفرى الأستاذ بكلية التربية للطفولة المبكرة حول دعم وتطوير الفاعلية التعليمية بمؤسسات التعليم العالي SDEES.

واستعرض المجلس عددا من التقارير الخاصة بعقد ندوات بكلية التربية وعددا من الأنشطة الطلابية بالكلية.