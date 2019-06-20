بوتين: الحياة في روسيا تحديا متزايدًا

اعترف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الخميس، بأن الحياة في بلاده أصبحت أكثر تحديا بشكل عام، لا سيما بسبب العوامل الاقتصادية.



وعانى الاقتصاد الروسي على مدار نصف العقد الماضي بسبب ضعف أسعار النفط التصديري الرئيسي والعقوبات الغربية التي فرضت بعد ضم روسيا عام 2014 لمنطقة القرم الأوكرانية.



وردا على سؤال خلال برنامجه الحواري التلفزيوني السنوي "الخط المباشر مع فلاديمير بوتين" عما إذا كانت الحياة في البلاد أصبحت أكثر صعوبة، وافق بوتين على ذلك وقال إنه موضوع يريد التركيز عليه.



وأكد بوتين على أن العقوبات لم تكن عاملا رئيسيا في الركود الاقتصادي، وإنما انخفاض أسعار صادرات السلع التي تمثل بشكل تقليدي العمود الفقري للاقتصاد الوطني.



وبدأ بوتين برنامجه الحواري السنوي السابع عشر على التلفزيون الوطني اليوم الخميس للرد على أسئلة المواطنين الروس.