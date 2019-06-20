رسميًا.. اللجنة المنظمة لـ "أمم أفريقيا 2019" تعتذر للمغرب

اعتذرت اللجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، اليوم الخميس، للمغرب عن "الخطأ غير المقصود" الذي شهده الفيديو الرسمي لأغنية البطولة، وعلى موقع "تذكرتي" الإلكتروني، المسؤول عن طرح تذاكر المباريات.



وقالت اللجنة، في بيان رسمي: "تتقدم اللجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، بخالص الاعتذار للسلطات المغربية والاتحاد المغربي لكرة القدم والجماهير المغربية".



وأضاف البيان، الذي أصدره هاني أبو ريدة، رئيس اللجنة والاتحاد المصري لكرة القدم، أن اللجنة تحترم الأشقاء المغاربة، وعلى ثقة أن ما حدث لن يؤثر على متانة العلاقات، بين الهيئات الرياضية في كلا البلدين.



وتقدم المغرب، اليوم الخميس، باحتجاج رسمى على الفيديو الدعائي الرسمي لكأس الأمم الأفريقية 2019، بسبب وضع علم جبهة البوليساريو الانفصالية على الصحراء الغربية.



وفى استجابة للاحتجاج المغربي، تم حذف الفيديو الخاص بالأغنية الرسمية للبطولة، والتي جاءت تحت عنوان "متجمعين".