القاهرة : الخميس 20 يونيو 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
02:22 م

منذ احتجازه وحتى إطلاق سراحه.. القصة الكاملة لتورط "بلاتيني" في قضية مودنيال قطر
01:01 م

مطار القاهرة يجتاز التفتيش البريطانى

02:39 م

جابر نصار: لا بد أن تكون مصر جزءًا من مبادرة Mission talent العالمية
01:35 م

براتب 2000 جنيه.. 200 فرصة عمل جديدة من "القوى العاملة"
11:46 ص

السيسي ونظيره البيلاروسي يوقعان اتفاقيات تعاون مشترك
11:25 ص

صحيفة سعودية: "الحمدين" اعتاد تشويه الحقائق والتدخل في شئون الدول العربية
08:23 م

مصدر حكومى: طرح الاكتتاب فى الوقف الخيرى للتعليم مطلع يوليو المقبل
09:29 ص

التعليم: تتبع مصدر أسئلة امتحان "الديناميكا" المتداول
10:55 م

ترامب يشكر إسرائيل بعد إطلاق اسمه على مستوطنة في الجولان
07:28 م

طريقك إلى الجنة.. تقرير غربى: مصر أفضل الوجهات السياحية بسبب حضارتها وثقافتها
03:33 م

الحداد لـ "الدستور".. أى بادرة سياسية لن تفلح بليبيا في الوقت الحاضر
10:29 ص

الفلاحين: أزمة الليمون مفتعلة.. وسعره سينخفض لـ 10 جنيهات
رياضة
الخميس 20/يونيو/2019 - 04:45 م

رسميًا.. اللجنة المنظمة لـ "أمم أفريقيا 2019" تعتذر للمغرب

رسميًا.. اللجنة المنظمة
وكالات
dostor.org/2679064

اعتذرت اللجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، اليوم الخميس، للمغرب عن "الخطأ غير المقصود" الذي شهده الفيديو الرسمي لأغنية البطولة، وعلى موقع "تذكرتي" الإلكتروني، المسؤول عن طرح تذاكر المباريات.

وقالت اللجنة، في بيان رسمي: "تتقدم اللجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، بخالص الاعتذار للسلطات المغربية والاتحاد المغربي لكرة القدم والجماهير المغربية".

وأضاف البيان، الذي أصدره هاني أبو ريدة، رئيس اللجنة والاتحاد المصري لكرة القدم، أن اللجنة تحترم الأشقاء المغاربة، وعلى ثقة أن ما حدث لن يؤثر على متانة العلاقات، بين الهيئات الرياضية في كلا البلدين.

وتقدم المغرب، اليوم الخميس، باحتجاج رسمى على الفيديو الدعائي الرسمي لكأس الأمم الأفريقية 2019، بسبب وضع علم جبهة البوليساريو الانفصالية على الصحراء الغربية.

وفى استجابة للاحتجاج المغربي، تم حذف الفيديو الخاص بالأغنية الرسمية للبطولة، والتي جاءت تحت عنوان "متجمعين".

اقرأ أيضًا
منذ 6 أيام

3 عروض أمام شيكابالا.. وترشيح الحشادى لقيادة هجوم الزمالك

منذ أقل من شهر

"عواد" يؤكد انتهاء علاقته بمدرب حراس منتخب مصر

منذ أقل من شهر

كرم جابر: اشتغلت على نفسى 4 أشهر للمشاركة فى «لمس أكتاف».. ولن أقبل بمشاهد الأكشن فقط

منذ أقل من شهر

عودة النسور.. كيف يلعب نيجيريا فى «أمم إفريقيا»؟

منذ أقل من شهر

صلاح الدين بصير: «أسود الأطلس» الأوفر حظًا لاقتناص «كان»

منذ أقل من شهر

رابح ماجر: مصر المرشح الأول لـ«كان 2019» بسبب عاملى الأرض والجمهور

الآن

الصحة: مستمرون في إطلاق القوافل الطبية المجانية بالقرى الأكثر فقرًا

"القوى العاملة" تعلن توافر فرص عمل براتب 1200 جنيه

«طريق الموت».. «الدستور» تخترق أوكار صناعة زيت السيارت المغشوش

الجبير: يجب على إيران أن توقف دعمها للإرهاب

ads
ads
الأكثر قراءة

الكاميرونى نيانت حكمًا لمباراة مصر وزيمبابوى فى افتتاح أمم إفريقيا

إسقاط طائرة أمريكية فوق مضيق هرمز بصاروخ إيراني

معلمو الغربية يدشنون هاشتاج "إحنا المظلومين".. ويناشدون الرئيس

تفاصيل الحالة الصحية لـ"محمد منير"

ألبومات الصور

صامويل إيتو وموريانتس في مؤتمر la liga‏

مؤتمر صحفي لأحمد أحمد رئيس الكاف

المنتخب يتدرب على الكلية الحربية استعدادا لمواجهة زيمبابوي

بالصور.. حكيم يُجرى البروفات النهائية لحفل افتتاح كأس الأمم الأفريقية

رياضة

نجم الجزائر السابق: مصر المرشح الأبرز للفوز بأمم إفريقيا

رسميًا.. اللجنة المنظمة لـ "أمم أفريقيا 2019" تعتذر للمغرب

بطولة ويمبلدون: انسحاب دل بوترو لكسر في الركبة

نجم الساعة

تحدى البلاك ستارز.. كيف يخوض غانا مباريات «أمم إفريقيا»؟

الأكثر قراءة

الكاميرونى نيانت حكمًا لمباراة مصر وزيمبابوى فى افتتاح أمم إفريقيا

إسقاط طائرة أمريكية فوق مضيق هرمز بصاروخ إيراني

معلمو الغربية يدشنون هاشتاج "إحنا المظلومين".. ويناشدون الرئيس

تفاصيل الحالة الصحية لـ"محمد منير"

الرئيس نيوز

"القابضة للمياه والصرف" ترفع درجة التأهب استعدادا لكأس إفريقيا

"المالية": تيسيرات جديدة للمواطنين في "التحصيل الإلكتروني"

الحالم بإحياء الإمبراطورية العثمانية الغابرة.. أردوغان واحد ضد الجميع

«التجارة» و«المالية» تعقدان اجتماعا لتفعيل آلية تسوية مستحقات الشركات المصدرة

البورصة تخسر 3.2 مليار جنيه وتراجع جماعي بمؤشراتها

كشكول

تكريم طالبة لحصولها على المركز الأول على مستوى العالم في رفع الأثقال

الأعلى للجامعات: خفض الحد الأقصى لكليتي الصيدلة وطب الأسنان 25%

التعليم العالي توافق على بدء دراسة فروع جديدة بالجامعة البريطانية

"الجامعات الخاصة": الترويج للبرامج التعليمية بالخارج لجذب الطلاب الوافدين

"التعليم" تصدر كتاباً دورياً بشأن صرف مكافأة امتحانات النقل

الأمصار

3 دول تستضيف مونديال 2022 بدلا من قطر

مستشار ماكرون يزور إيران لخفض التصعيد في الخليج

فوز تونس والسعودية على البحرين والجزائر في البطولة العربية

إيران تقر بمعاناة اقتصادها: الركود تخطى التوقعات

الجنائية الدولية تطالب السودان بتسليم "البشير" أو محاكمته

مرايا الابداع

أصوات جانبية

الشاعر: أبوالقاسم الشابى

ads
منوعات

سحب غريبة تشبه لوحة لفان جوخ تغطي سماء ولاية فرجينيا الأمريكية

فريق علمي دنماركي يكشف الجين المسئول عن إدمان الحشيش

سيجارة إلكترونية تشوّه وجه مراهق أمريكي

الصحة

أفضل الأطعمة النباتية للتخسيس

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎