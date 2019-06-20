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الخميس 20/يونيو/2019 - 04:44 م

إنشاء مركز بجامعة الإسكندرية لرصد الشائعات وكشف الحقائق

إنشاء مركز بجامعة
أ ش أ
dostor.org/2679062

قرر مجلس خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الإسكندرية برئاسة الدكتور علاء رمضان نائب رئيس الجامعة إنشاء مركز بالجامعة "لرصد الشائعات وكشف الحقائق" بهدف التفاعل مع المواطنين والرد على شكواهم ومقترحاتهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة لتوضيح الحقائق للرأي العام والمجتمع الجامعي في اسرع وقت.
ووافق المجلس - بحسب بيان اليوم الخميس - على إنشاء وحدة خاصة تابعة للقطاع باسم "وحدة رصد ودراسة المشكلات المجتمعية" تكون مهمتها الأساسية رصد المشكلات التي تعانى منها محافظة الإسكندرية ووضع الخطط والمقترحات اللازمة لحلها.
كما وافق المجلس على البدء في تركيب وتشغيل أنظمة الطاقة الشمسية لإنتاج الكهرباء من الخلايا الشمسية بمبنى إدارة الجامعة بالشاطبى في إطار تحول الجامعة إلى جامعة خضراء مستدامة.
وأحيط المجلس علما بقرار رئيس مجلس الوزراء بتغير مسمي كلية رياض الأطفال بجامعة الإسكندرية ليصبح كلية التربية للطفولة المبكرة.
وناقش المجلس مقترح مبادرة (إسكندرية بلا إدمان) بالتعاون مع المحافظة ووزارة التضامن الاجتماعي للحد من انتشار الظاهرة وتقديم الدعم الطبي والتوعوي اللازم للمتعاطين، ووضع الخطة الزمنية حتى نهاية العام الحالي وآلية مشاركة الكليات فيها.
كما اعتمد المجلس التوصيات النهائية للملتقى البيئي التاسع حول بحيرة مريوط وكيفية تنفيذها.

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