المحكمة الدستورية تؤيد أمر الرئيس الأوكراني بحل البرلمان

أيدت المحكمة الدستورية في أوكرانيا، اليوم الخميس، أمر الرئيس الجديد فولوديمير زيلينسكي بحل البرلمان.



وذكرت شبكة "يورونيوز" الإخبارية الأوروبية أن زيلينسكي أصدر الأمر الذي يدعو إلى إجراء انتخابات مبكرة عندما تولى منصبه في 20 مايو الماضي بعد فوزه على الرئيس بترو بوروشينكو.



وقد اعترض العديد من أعضاء البرلمان الأوكراني على القرار الصادر في المحكمة، قائلين إن هذه الخطوة ستتسبب في حدوث أزمة دستورية.



جدير بالذكر أنه قد تم انتخاب زيلينسكي بنسبة 73 ٪ من الأصوات وذلك خلال الانتخابات الرئاسية التي أجريت في أبريل الماضي وتعهد وقتها بالقضاء على الفساد.