ماكرون يعلن زيارة العراق قبل نهاية 2019

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الخميس في بروكسل أنه سيزور العراق قبل نهاية 2019.



وكان ماكرون قد استقبل في مايو رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي ووقع معه "خارطة طريق استراتيجية" بين البلدين تشمل جوانب عسكرية وأمنية واقتصادية.



وعبر الرئيس الفرنسي حينها عن رغبته في أن يترأس العراق مع فرنسا خريف هذا العام مؤتمرًا لدعم ضحايا العنف الاثني والديني في الشرق الأوسط.



وتنشر فرنسا في العراق حاليا نحو 1100 عسكري، في إطار العملية الدولية ضد الجهاديين، يتولى نحو 150 منهم تدريب وتطوير مهارات الجيش العراقي.



وستكون هذه الزيارة الأولى للرئيس الفرنسي إلى العراق منذ انتخابه رئيسًا للبلاد في مايو 2017.



ولعبت فرنسا دورًا محوريًا في تخفيف حدة التوتر بين أربيل وبغداد بعد استفتاء الاستقلال الذي دفع الحكومة العراقية لمجابهته بالعنف.