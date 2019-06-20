بالصور.. استعدادات الكهرباء لتأمين التيار باستاد القاهرة

أكد وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة جاهزية فريق عمل الطوارئ وغرف العمليات المركزية لتأمين التغذية الكهربائية في فترة إقامة بطولة كأس الأمم الأفريقية2019، ومراجعة مصادر التغذية، كما تم توزيع كشافات الإنارة لكل برج إنارة والأحمال الهامة بملاعب ستاد القاهرة الدولي، ستاد السلام، ستاد الدفاع الجوي.



جاء ذلك خلال جولة وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ظهر اليوم لتفقد إستاد القاهرة الدولي الذي سيقام عليه حفل إفتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية للعام 2019.



وكانت شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء قامت باتخاذ كافة اللازمة لتأمين التغذية الكهربائية قبل إنطلاق البطولة التى تستضيفها خلال الفترة من 21 يونيو الجارى حتى 21 يوليو 2019، في محافظات القاهرة والإسكندرية والإسماعيلية والسويس.