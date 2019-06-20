95 % للطب و80% للهندسة بتنسيق الجامعات الخاصة والأهلية 2019

اعتمد المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قواعد تنسيق 2019 قبول الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة والشهادات العربية والأجنبية المعادلة للالتحاق بكليات الجامعات الخاصة والأهلية خلال العام الجامعى 20192020 بنظام الشرائح وفقًا لمجاميع الطلاب فى الثانوية العامة على ثلاث مراحل.



وكشف المجلس عن أن يكون الحد الأدنى لمجموع التقدم لكليات الجامعات الخاصة بالقطاعات المختلفة، على النحو التالى:الطب البشرى 95%، كليات (طب الأسنان والصيدلة، والعلاج الطبيعى)90 %، كلية الهندسة80 %، كليات (الفنون التطبيقية، والعلوم الصحية التطبيقية، والتكنولوجيا الحيوية، وعلوم الحاسب) 70%، كليات (الإعلام، واللغات والترجمة والاقتصاد والعلوم السياسية، والإدارة) 60%، وباقى الكليات 55%.



كما قرر المجلس خفض الحد الأقصى لأعداد الطلاب المقبولين بكليتى الصيدلة وطب الأسنان بنسبة 25% من إجمالى الأعداد المقرر قبولها، وذلك تماشيا مع متطلبات سوق العمل مستقبلا فى القطاع الصحى.