مقتل 25 فى سقوط حافلة فى وادٍ بشمال الهند

لقى 25 شخصًا على الأقل حتفهم عندما سقطت حافلتهم في وادٍ بمنطقة الهيمالايا في ولاية هيماشال براديش بشمال الهند، اليوم الخميس.



وأوضح ضابط الشرطة شامان لال ثاكور أن حافلة الركاب انحرفت عن مسارها على الطريق وسقطت في واد يبلغ عمقه 150 مترًا في منطقة بانجار بمقاطعة كولو.



وقال ثاكور عبر الهاتف من موقع الحادث: "لقي 25 راكبا على الأقل حتفهم في الحادث. وأصيب عدد مماثل من الأشخاص وجرى نقلهم إلى مستشفيات محلية".



وتابع: "تردد أن العديد من بين المصابين في حالة خطيرة، ومن ثم فإن حصيلة الوفيات مرشحة للارتفاع ".



وكانت الحافلة تقل أكثر من 50 راكبًا حسب وسائل الإعلام المحلية. وقالت الشرطة إن الحافلة كانت مكتظة ولكن لم تحدد بعد العدد المحدد لمن كانوا بالحافلة.



وحسب بيانات وزارة النقل، لدى الهند أعلى عدد من الحوادث المرورية عالميًا، حيث يتوفى ما متوسطه 135 ألف شخص تقريبًا سنويًا على الطريق.



ومن بين الأسباب الشائعة القيادة المتهورة وسوء حالة الطرق والمركبات المكتظة أو عدم صلاحيتها.