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الخميس 20/يونيو/2019 - 04:38 م

بدء برنامج التنمية البشرية لشباب "شقلقيل" في أسيوط

بدء برنامج التنمية
أسيوط - محمد أبو شادي :
dostor.org/2679050

أعلنت الدكتورة مها غانم نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، البدء في تنفيذ برنامج للتنمية البشرية والتدريب المهني بقرية شقلقيل بمركز أبنوب وذلك بداية من الأسبوع القادم وهو ما يأتي فى إطار خطة متكاملة لتطوير القرية.
وأكدت أن البرنامج سوف يسهم فى توجيه الشباب وتأهيلهم لسوق العمل، وهو ما يأتى متواكبًا مع المبادرة الرئاسية التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى "حياة كريمة"، ومبادرة "صنايعية مصر " لتدريب الشباب على الحرف والأعمال اليدوية.
وفي سياق متصل، قال المهندس نبيل الطيبى سكريتير عام مساعد محافظة أسيوط إن تعاون المحافظة مع الجامعة يأتى انطلاقًا من حرص المحافظة على الاستفادة مما تملكه الجامعة من إمكانيات بشرية متمثلة فى خبرات الأساتذة وأعضاء هيئة التدريس المتخصصين فى المجالات المختلفة فى النهوض بالمحافظة وتنميتها وتطوير القرى والمناطق الأكثر احتياجا، لافتًا ان تطوير قرية شقلقيل يعد اللبنة الأولى فى سلسلة من المشروعات التنموية المشتركة والتى تربط بين المحافظة والجامعة والتى تهدف إلى وضع نماذج تطويرية لتنمية كافة القرى الفقيرة والتى تعانى من نقص فى المرافق والخدمات الأساسية والبنية التحتية.
وأوضح الدكتور ثابت عبدالمنعم مدير مركز الدراسات والبحوث البيئية إلى دور الدكتورة فاطمة الخياط وكيل وزارة التضامن الإجتماعى بأسيوط فى إعداد برنامج للتدريب المهني والذى يهدف إلى خلق فرص تدريب لكافة الفئات الشبابية فى مختلف قرى ومراكز المحافظة وخاصة شباب قرية شقلقيل الذى يجرى حاليا العمل فى تطويرها وتأهيلها كأحد القرى الأكثر احتياجًا.
كما أضاف الدكتور ثابت أن البرنامج يتضمن تأهيل الشباب وتدريبيهم على بعض الحرف اليدوية المختلفة والتى تشمل النجارة، الخياطة والتفصيل، فن الكورشيه، صيانة أجهزة التكييف والتبريد، وصيانة الهواتف المحمولة، وكذلك مهارات التنمية البشرية والتسويق الالكتروني وذلك من خلال دورات تدريبية مكثفة ضمن المبادرة الرئاسية صنايعية مصر.

بدء برنامج التنمية البشرية لشباب "شقلقيل" في أسيوط
بدء برنامج التنمية البشرية لشباب "شقلقيل" في أسيوط
بدء برنامج التنمية البشرية لشباب "شقلقيل" في أسيوط
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