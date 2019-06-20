تقارير أرجنتينية: مارادونا مصاب بالزهايمر.. ومحاميه يوضح حقيقتها

أثارت تقارير أرجنتينية الجدل حول الحالة الصحيفة لـ"دييجو أرماندو مارادونا" أسطورة منتخب التانجو خلال الساعات القليلة الماضية.



وأشارت صحيفة "Cronica" الأرجنتينية إلى أن بطل كأس العالم 1978 و1986 يعاني من مرض الزهايمر ومشاكل في جهازه العصبي.



وربطت الصحافة في الأرجنتين، رحيل "مارادونا" عن منصبه كمدرب لفريق دورادوس المكسيكي بحالته الصحية الحرجة الحالية.



وهو ما أكده لاعب نابولي وبرشلونة الأسبق وقاله في تصريحات صحفية: "أود أن أعلن رحيلي عن دورادوس بسبب مشاكل صحية، وسأخضع لعدة عمليات جراحية بسبب بعض الآلام التي أشعر بها منذ فترة طويلة في الكتف والركبة".