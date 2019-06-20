ساري يلمح لبقاء ديبالا وكوستا والاعتماد عليهم مع يوفنتوس

ألمح ماوريسيو ساري المدير الفني الجديد ليوفنتوس، أن ثنائي الفريقي باولو ديبالا ودوجلاس كوستا باقيان في البيانكونيري ولا نية لرحيلهم.

ديبالا وكوستا ارتطبا بالرحيل إلى مانشستر يونايتد وبايرن ميونخ، خاصة في ظل عدم مشاركة دوجلاس الموسم الماضي وتراجع مستوى باولو الأرجنتيني.



وصرح ماوريسيو في المؤتمر الصحفي الخاص بتقديمه: "لقد دربت لاعبين رائعين في مسيرتي، لكن رونالدو الأفضل في العالم، ويريد تخطيم كل الأرقام، أتمنى مساعدته على كسر رقم هيجواين".



وعند سؤاله، هل سيلعب رونالدو وديبالا معًا، أجاب ماوريسيو: "عندما يمتلك لاعب الكرة خصائص رونالدو وديبالا فهو بإمكانه اللعب في أي دور، ولكن هنا عليه أن يعرف كيفية القيام بذلك الدور وضرورة التأقلم عليه".



وعن اللاعبين الذين بإمكانهم صنع الفارق، قال ساري: كوستا بجانب رونالدو وديبالا، ثلاثي ذو ثدرات عالية ولم يقدم كوستا تحديدًا كل شيء مع يوفنتوس بعد، لم انسى هيجواين ومانزوكيتش، فقط أذكر أمثله".



واختتم: "سأتحدث مع رونالدو وسأرى كيف يرى نفسه، كرة القدم تغيرت كثيرًا، لابد من الحديث مع اللاعبين ومعرفة ما يدور في رؤوسهم".