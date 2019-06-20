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رياضة
الخميس 20/يونيو/2019 - 03:34 م

مدير يوفنتوس: ساري كان الخيار الأول من البداية

مدير يوفنتوس: ساري
dostor.org/2678934

أكد فابيو باراتيشي، المدير الرياضي لنادي يوفنتوس، أن ماوريسيو ساري كان الخيار الأول منذ البداية للبيانكونيري، ليحل محل ماكس أليجري.
أليجري رحل عن يوفنتوس بنهاية الموسم الماضي، وظل يوفنتوس أكثر من شهر لم يعلن عن خليفته، قبل أن يكشف عن ماوريسيو ساري منذ أيام قليلة.

وقال فابيو في المؤتمر الصحفي اثناء تقديم ساري: "لم تستمر المفاوضات مع تشيلسي لأكثر من شهر، كانت لدينا أفكار واضحة من البداية، كان علينا اظهار الاحترام لمدرب لديه عقد مع فريق كبير".

وأضاف: "أشكر تشيلسي على تصرفه، مارينا جرانوفسكايا واحدة من أفضل المديرات في العالم، لقد كان مرنه جدًا في التعامل معنا".

وأكد: "لقد اخترنا ساري لأننا شعرنا بأنه أفضل مدرب ليوفنتوس في الوقت الحالي، تمامًا كما كان أليجري قبل 5 سنوات".

وأردف: "لا أعرف ما قلناه لإقناعه، ربما شعر فقط أننا نريده حقًا، خاصة وأنه كان يريد العودة إلى إيطاليا".

وعند سؤاله عن الثنائب الفرنسي بوجبا ورابيو، المرشحان للانضمام إلى يوفنتوس، أجاب فابيو: "بوجبا لاعب جيد وكان معنا لسنوات ونحن نحبه، لكنه الآن لاعب لمانشستر يونايتد".

"فيما يخص رابيو، هناك العديد من الأندية التي تريده، نحن نريد التنافس، ليس فقط من أجل رابيو، بل الأهداف الأخرى التي في أذهاننا".

واختتم: "سنناقش الأمور مع ماوريسيو ساري ونحاول إيجاد الأهداف الصحيحة معًا للفريق الذي نريد رؤيته في يوفنتوس".

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