برشلونة يثير غضب جريزمان

أشارت تقارير صحفية فرنسية، إلى أن أنطوان جريزمان "غاضب" بشدة مما تردد حول دخوله في صفقة تبادلية مع "نيمار" الساعي لعودته إلى برشلونة، في أول يوليو المقبل عندما يتم تفعيل انتقال المهاجم الفرنسي إلى برشلونة.



واتفق جريزمان مع برشلونة على شروطه الشخصية، وسيتم توقيع العقد في الأول من يوليو المقبل، موعد انخفاض قيمة الشرط الجزائي في عقد من 200 مليون يورو إلى 120 فقط.



وقالت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية، إن جريزمان أبلغ وكيل أعماله بغضبه من دخوله هذه الصفقة التي سيلجأ إليها برشلونة؛ لتوفير قيمة مبلغ نيمار الذي لا يستطيع النادي الكتالوني دفعها نقدًا كاملة، ويسعى لأن يضم أحد لاعبيها فيها.



ويتردد أن برشلونة ينوي بمجرد التعاقد مع جريزمان أن يضمه في صفقة تبادلية مع نيمار، بانتقال الدولي الفرنسي إلى باريس سان جيرمان، وهو ما يرفضه اللاعب الذي لا يدخل ضمن هذه الصفقات ويريد أن يبقى حرًا، كما أن علاقته بكيليان مبابي زميله في المنتخب الفرنسي ومهاجم سان جيرمان فاترة.



ويرغب جريزمان في البقاء حرًا دون أن يتقيد بصفقة تبادلية مفروضة عليه من نادٍ لا يريده شخصيًا بل يريد التخلص من نيمار.